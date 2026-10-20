Los mensajes falsos en WhatsApp pueden convertirse en una puerta de entrada para el robo de información personal y las estafas digitales. Los ciberdelincuentes utilizan promociones engañosas, enlaces sospechosos y comunicaciones que aparentan provenir de empresas o personas conocidas para conseguir contraseñas, códigos de verificación y datos bancarios.

Una de las estrategias más frecuentes consiste en generar una sensación de urgencia para que los usuarios respondan rápidamente, ingresen a páginas fraudulentas o compartan información confidencial sin comprobar quién está detrás del mensaje.

Gustavo Varela, especialista de entrenamiento de vivo Smartphones, explicó que identificar señales sospechosas y adoptar hábitos de seguridad puede ayudar a reducir los riesgos al utilizar la aplicación de mensajería.

¿Cómo identificar un mensaje falso en WhatsApp?

El especialista compartió cuatro recomendaciones para reconocer posibles intentos de fraude y proteger la información personal antes de abrir un enlace o responder a una solicitud inesperada.

1. Revisar quién envía el mensaje y cómo está redactado

Una de las primeras señales de alerta es recibir mensajes de números desconocidos que ofrecen premios, descuentos extraordinarios o solicitan datos personales sin una razón aparente.

También es importante prestar atención a errores ortográficos, expresiones poco naturales y frases que presionan para actuar inmediatamente.

Aunque estas características no significan necesariamente que el mensaje sea fraudulento, pueden indicar que es necesario verificar su procedencia antes de responder.

2. Verificar los enlaces antes de ingresar

Los ciberdelincuentes pueden utilizar direcciones web que imitan las páginas oficiales de bancos, empresas de servicios o comercios electrónicos.

En algunos casos, los enlaces incluyen pequeñas modificaciones en el nombre de la empresa, letras adicionales o dominios diferentes a los auténticos.

Por ello, antes de abrir un enlace recibido por WhatsApp, es recomendable revisar su dirección y comprobar que corresponda al sitio oficial de la entidad.

Si existen dudas, lo más seguro es evitar el enlace y acceder directamente a la página web o aplicación oficial de la empresa, sin utilizar la dirección enviada en el mensaje.

3. Desconfiar de mensajes urgentes y premios inesperados

Las falsas alertas sobre cuentas bloqueadas, paquetes pendientes de entrega, sorteos ganados o emergencias familiares son algunos de los recursos que pueden utilizar los estafadores.

Estas comunicaciones buscan que la persona tome decisiones apresuradas, como realizar una transferencia, proporcionar información financiera o compartir un código de verificación.

Si el mensaje aparentemente proviene de un familiar o conocido, lo recomendable es confirmar su autenticidad mediante una llamada u otro canal de confianza antes de realizar cualquier pago o seguir sus instrucciones.

4. Activar las funciones de seguridad de WhatsApp

Además de reconocer posibles mensajes fraudulentos, es importante utilizar las herramientas de protección disponibles en la aplicación.

Entre las principales medidas se encuentran activar la verificación en dos pasos, mantener WhatsApp actualizado y configurar las opciones de privacidad para limitar la información visible a personas desconocidas.

También se recomienda bloquear y reportar números sospechosos, evitar compartir códigos de registro y utilizar un método de bloqueo seguro para proteger el acceso al teléfono.

¿Qué hacer si recibes un enlace sospechoso por WhatsApp?

Si un usuario recibe un mensaje que aparenta ser fraudulento, la principal recomendación es no abrir el enlace ni proporcionar datos personales, contraseñas o códigos de verificación.

Cuando la comunicación menciona a un banco, una empresa de reparto u otra institución, es preferible contactar directamente a la entidad mediante sus canales oficiales.

En caso de que el mensaje provenga de un contacto conocido, también es importante considerar que su cuenta podría haber sido comprometida. Por ello, se recomienda confirmar la solicitud antes de enviar dinero o información.

El especialista destacó que las medidas de protección deben complementarse con una configuración adecuada de la seguridad del dispositivo.

En ese sentido, mencionó que equipos como el vivo V70 FE incorporan un sensor óptico de huella digital integrado en la pantalla, que permite restringir el acceso físico al teléfono mediante autenticación biométrica.

Sin embargo, contar con este tipo de herramientas no reemplaza la necesidad de identificar mensajes fraudulentos, proteger las credenciales y verificar cualquier solicitud sospechosa recibida por WhatsApp.