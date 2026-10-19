El número de teléfono puede convertirse en una herramienta para los ciberdelincuentes, debido a que está vinculado con cuentas bancarias, redes sociales, aplicaciones de mensajería y mecanismos de recuperación de contraseñas. Aunque conocer este dato no permite acceder automáticamente a un dispositivo, sí puede facilitar distintos tipos de estafas y ataques informáticos.

La compañía de ciberseguridad ESET Latinoamérica advirtió que los delincuentes pueden aprovechar un número telefónico para obtener información personal, suplantar identidades, intentar tomar el control de cuentas digitales e incluso apropiarse de la línea móvil de una persona.

“Por sí solo, el número de teléfono tiene capacidades limitadas. Es decir, un ciberatacante no puede entrar mágicamente al celular, leer los WhatsApp o acceder a la cuenta bancaria simplemente porque conoce el número”, explicó David González, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

¿Qué puede hacer un ciberdelincuente con tu número de teléfono?

Según ESET, existen diferentes formas en las que los delincuentes pueden utilizar esta información para preparar ataques y engañar a sus víctimas.

Una de ellas consiste en recopilar datos personales. A través del número telefónico, los atacantes pueden intentar identificar al titular, encontrar sus perfiles en redes sociales y relacionarlo con información publicada en internet o expuesta en filtraciones de datos.

Con esta información, los ciberdelincuentes pueden elaborar mensajes más creíbles para engañar a las personas y conseguir información confidencial.

Otra modalidad es la suplantación de identidad mediante llamadas, mensajes de texto o WhatsApp. En estos casos, los estafadores pueden hacerse pasar por representantes de bancos, empresas de reparto, servicios de atención al cliente o incluso personas conocidas.

El objetivo es conseguir contraseñas, códigos de verificación, datos financieros o convencer a la víctima de ingresar a enlaces maliciosos.

¿Pueden robar tu cuenta de WhatsApp con tu número?

ESET explicó que el número de teléfono también puede utilizarse para intentar acceder a cuentas digitales, debido a que numerosos servicios lo emplean como mecanismo de verificación de identidad o recuperación de contraseñas.

Una de las modalidades de engaño consiste en solicitar un código de verificación enviado por WhatsApp. El delincuente intenta registrar la cuenta de la víctima en otro dispositivo y luego se comunica con ella para pedirle el código, argumentando que fue enviado por error.

Si la persona comparte esa información, el atacante podría completar el proceso de registro y tomar el control de su cuenta.

Por ello, los especialistas recomiendan no compartir códigos de verificación con terceros, incluso cuando la solicitud parece provenir de alguien conocido.

SIM swapping: la modalidad que permite apropiarse de una línea telefónica

Otro de los riesgos advertidos por ESET es el denominado SIM swapping, una técnica mediante la cual los delincuentes intentan conseguir que una empresa operadora transfiera el número de teléfono de la víctima a otra tarjeta SIM.

Para lograrlo, el atacante busca hacerse pasar por el titular de la línea ante la compañía telefónica.

Si consigue realizar el cambio, podrá recibir las llamadas y mensajes destinados al número afectado, incluidos determinados códigos de autenticación enviados por SMS.

Esta modalidad puede facilitar intentos de acceso a cuentas de correo electrónico, redes sociales, servicios de mensajería y otras plataformas que utilizan el número telefónico para verificar la identidad del usuario.

Además, cuando un ciberdelincuente consigue controlar una cuenta, puede utilizarla para contactar a familiares, amigos u otras personas y realizar nuevos intentos de estafa.

¿Cómo proteger tu número de teléfono y evitar estafas?

Para reducir los riesgos, ESET Latinoamérica compartió cinco recomendaciones de seguridad que permiten proteger la información personal y las cuentas digitales.

No compartir códigos de verificación. Estos códigos son personales y pueden permitir el acceso a cuentas digitales si llegan a manos de terceros. Evitar entregar información confidencial. No proporcionar contraseñas, datos personales o financieros durante llamadas y mensajes inesperados. Verificar las solicitudes sospechosas. Ante cualquier pedido extraño, comunicarse directamente con la empresa o institución a través de sus canales oficiales. Revisar la información pública. Identificar qué datos personales están disponibles en internet y redes sociales para limitar su exposición. Activar la autenticación de dos factores. Incorporar una medida adicional de protección en las cuentas digitales para dificultar los accesos no autorizados.

Finalmente, la compañía recordó que conocer un número telefónico no significa tener acceso directo a las cuentas o al celular de una persona. Sin embargo, este dato puede ser el punto de partida para ataques más complejos, especialmente cuando se combina con información personal obtenida mediante engaños o filtraciones.