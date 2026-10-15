La empresa tecnológica Xiaomi anunció el lanzamiento en Perú de su nueva serie de teléfonos inteligentes REDMI Note 17, integrada por cuatro dispositivos que incorporan mejoras en autonomía, resistencia al agua y caídas, cámaras, rendimiento y funciones de inteligencia artificial (IA).

La nueva familia está compuesta por el REDMI Note 17, REDMI Note 17 5G, REDMI Note 17 Pro 5G y REDMI Note 17 Pro Max 5G. Los equipos se presentan con diferentes configuraciones de memoria, procesadores y capacidades de batería, además de precios orientados a distintos segmentos del mercado.

Los nuevos smartphones estarán disponibles a través de sus tiendas oficiales, su plataforma de comercio electrónico y distribuidores autorizados en Perú, dependiendo de las existencias de cada modelo.

¿Cuánto cuestan los REDMI Note 17 en Perú?

Uno de los principales aspectos del lanzamiento es la variedad de precios de los cuatro dispositivos. El modelo de entrada tiene un precio sugerido de S/1.299, mientras que la versión de mayores prestaciones, REDMI Note 17 Pro Max 5G, parte desde S/2.199.

Estos son los precios* y configuraciones anunciados para el mercado peruano:

REDMI Note 17 6 GB + 256 GB S/1.299 REDMI Note 17 5G 6 GB + 256 GB S/1.499 REDMI Note 17 Pro 5G 6 GB + 256 GB S/1.799 REDMI Note 17 Pro 5G 8 GB + 512 GB S/2.099 REDMI Note 17 Pro Max 5G 8 GB + 256 GB S/2.199

*Los montos corresponden a precios sugeridos por el fabricante y pueden variar de acuerdo con el establecimiento, las promociones comerciales y la disponibilidad de los equipos.

REDMI Note 17 Pro Max 5G: batería de 9.210 mAh y carga rápida de 100 W

El REDMI Note 17 Pro Max 5G es el modelo con las mayores especificaciones dentro de la nueva serie. Su principal característica es una batería de silicio-carbono de 9.210 mAh, que Xiaomi identifica como la de mayor capacidad incorporada hasta la fecha en uno de sus smartphones.

El dispositivo admite tecnología HyperCharge de 100 W y carga inversa por cable de hasta 27 W, que permite transferir energía hacia otros equipos compatibles.

De acuerdo con pruebas internas del fabricante, el teléfono puede alcanzar hasta tres días de autonomía bajo condiciones simuladas de uso moderado. Xiaomi también señala que 20 minutos de carga pueden proporcionar energía suficiente para una jornada de uso, aunque ambos resultados dependen de las condiciones de utilización.

En rendimiento, el equipo integra el procesador Snapdragon 6 Gen 5, acompañado por 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en la versión anunciada para Perú. Además, dispone de extensión virtual de memoria y del sistema operativo Xiaomi HyperOS 3.

Su pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas ofrece resolución 1.5K, frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y brillo máximo anunciado de 3.500 nits.

En el apartado fotográfico incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS), un lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles. También admite grabación de video en resolución 4K a 30 fotogramas por segundo.

REDMI Note 17 Pro 5G: pantalla AMOLED y batería de 8.340 mAh

El REDMI Note 17 Pro 5G comparte varias características de pantalla y resistencia con el modelo Pro Max, aunque presenta diferencias en procesador, batería, cámaras y velocidad de carga.

Este smartphone incorpora una batería de 8.340 mAh con carga HyperCharge de 67 W y carga inversa de hasta 22,5 W.

Su procesador es el Snapdragon 6s Gen 4, fabricado con tecnología de 4 nanómetros, y se comercializa en configuraciones de 6 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento.

La pantalla es AMOLED de 6,83 pulgadas, con resolución 1.5K, frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y brillo máximo de 3.500 nits.

En fotografía ofrece una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 16 megapíxeles.

El dispositivo también cuenta con herramientas de edición fotográfica mediante inteligencia artificial y protección Corning Gorilla Glass Victus 2.

REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17: las opciones de menor precio

La nueva línea también incluye dos alternativas con precios más accesibles: REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17.

Ambos teléfonos presentan una pantalla AMOLED de 6,99 pulgadas, resolución Full HD+ de 2396 × 1080 píxeles, frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y brillo máximo anunciado de 1.800 nits.

También comparten una batería de 7.700 mAh, carga rápida de 45 W y carga inversa por cable de hasta 22,5 W.

La principal diferencia entre ambos dispositivos se encuentra en el procesador y la conectividad móvil.

El REDMI Note 17 5G incorpora el Snapdragon 4 Gen 4, fabricado con proceso de 4 nanómetros, mientras que el REDMI Note 17 utiliza el Snapdragon 6s 4G Gen 2, con tecnología de 6 nanómetros.

En el apartado de cámaras, los dos equipos cuentan con un sensor principal de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 16 megapíxeles.

Las versiones anunciadas para Perú incluyen 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, y funcionan con Xiaomi HyperOS 3.

¿Qué diferencias existen entre los cuatro modelos?

Aunque los dispositivos comparten elementos de diseño y algunas funciones de software, sus características técnicas presentan diferencias relevantes.

Procesador Snapdragon 6s 4G Gen 2 Snapdragon 4 Gen 4 Snapdragon 6s Gen 4 Snapdragon 6 Gen 5 Batería 7.700 mAh 7.700 mAh 8.340 mAh 9.210 mAh Carga 45 W 45 W 67 W 100 W Pantalla 6,99″ AMOLED 6,99″ AMOLED 6,83″ AMOLED 6,83″ AMOLED Cámara principal 50 MP 50 MP 50 MP con OIS 50 MP con OIS Cámara frontal 16 MP 16 MP 16 MP 32 MP Resistencia IP IP65 IP65 IP66/IP68/IP69/IP69K IP66/IP68/IP69/IP69K

Los modelos Pro se diferencian principalmente por sus pantallas de mayor resolución, protección reforzada, estabilización óptica en la cámara principal y mayores velocidades de carga.

Por su parte, las versiones estándar ofrecen pantallas de mayor tamaño físico, aunque con menor resolución y brillo máximo que los modelos Pro.

Resistencia al agua y caídas: ¿qué protección ofrecen?

Xiaomi ha incorporado un sistema de protección denominado REDMI Titan Quality, que contempla pruebas de resistencia física, protección frente al ingreso de agua y polvo, y rendimiento de las baterías.

Los REDMI Note 17 Pro 5G y REDMI Note 17 Pro Max 5G cuentan con clasificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, según las especificaciones oficiales.

El fabricante indica que ambos modelos superaron pruebas de inmersión a dos metros durante 72 horas en condiciones controladas de laboratorio. También señala que fueron sometidos a pruebas certificadas por SGS para evaluar su resistencia a caídas de hasta tres metros sobre superficies de granito.

Sin embargo, estas certificaciones no significan que los teléfonos sean indestructibles ni que puedan utilizarse bajo el agua sin restricciones. Xiaomi advierte que la resistencia puede disminuir con el desgaste y que los daños por líquidos no están cubiertos por la garantía bajo determinadas condiciones.

Los modelos REDMI Note 17 y REDMI Note 17 5G, por su parte, incluyen clasificación IP65 de resistencia al polvo y al agua.

Inteligencia artificial: Google Gemini y funciones para fotografías

Los cuatro dispositivos incorporan compatibilidad con Google Gemini y Circle to Search con Google, herramientas que permiten acceder a funciones de inteligencia artificial y realizar búsquedas a partir de contenido que aparece en pantalla.

En el REDMI Note 17 Pro Max 5G se integra, además, Xiaomi HyperAI, una plataforma que incluye herramientas orientadas a escritura, reconocimiento de voz, traducción y otras actividades compatibles.

La serie también dispone de funciones de edición fotográfica asistidas por IA, como eliminación de objetos, mejoras de imagen y expansión de fotografías.

En los modelos Pro se añaden herramientas destinadas a reducir reflejos y optimizar determinados aspectos visuales de las fotografías.

Xiaomi precisa que la disponibilidad de algunas funciones puede variar según la región, el modelo, la versión del software y la necesidad de conexión a internet.

Actualizaciones y duración de batería: ¿qué promete Xiaomi?

Una de las características destacadas durante el anuncio es la duración de los dispositivos a largo plazo.

La compañía informa que toda la serie contará con hasta seis años de actualizaciones de seguridad, mientras que determinadas versiones también ofrecen una vida útil estimada de batería de hasta seis años bajo condiciones de prueba.

Según los ensayos de los laboratorios internos de Xiaomi, las baterías pueden conservar más del 80% de su capacidad original después de 1.600 ciclos completos de carga.

La empresa aclara que estas mediciones se realizaron bajo escenarios simulados y que los resultados pueden cambiar según los hábitos de uso, las condiciones ambientales y el tipo de carga.

En el caso del REDMI Note 17 Pro Max 5G, Xiaomi también señala que realizó pruebas de envejecimiento de software con el objetivo de evaluar la fluidez del equipo durante un periodo equivalente a seis años.

Garantías y beneficios para compradores en Perú

Además de las características técnicas, Xiaomi anunció beneficios para quienes adquieran cualquiera de los cuatro dispositivos de la nueva serie.

Todos los modelos incluyen una garantía de dos años contra daños de pantalla, de acuerdo con las condiciones comunicadas por la empresa.

En el caso del REDMI Note 17 Pro 5G y el REDMI Note 17 Pro Max 5G, también se anuncian dos años de garantía del producto y tres años de garantía de batería, sujetos a los respectivos términos y condiciones.

Los compradores elegibles podrán acceder a los siguientes periodos de prueba de servicios digitales:

Google One: seis meses de prueba con 200 GB de almacenamiento en la nube.

seis meses de prueba con 200 GB de almacenamiento en la nube. YouTube Premium: dos meses de prueba gratuita.

dos meses de prueba gratuita. Spotify Premium: tres meses de prueba gratuita.

Los beneficios están sujetos a requisitos de elegibilidad. Algunas promociones son exclusivas para usuarios nuevos y pueden generar cobros posteriores si la suscripción no se cancela antes de concluir el periodo gratuito.

¿Dónde comprar los REDMI Note 17 en Perú?

Xiaomi informó que los cuatro modelos de la serie REDMI Note 17 estarán disponibles en el mercado peruano mediante sus canales comerciales oficiales.

Entre los puntos de venta anunciados figuran la tienda virtual mi.com/pe, las Xiaomi Stores y otros distribuidores autorizados.

La disponibilidad de los dispositivos, sus configuraciones y colores dependerá de las existencias de cada establecimiento.

El REDMI Note 17 Pro Max 5G se ofrece en Rosa Nube, Negro y Verde. El REDMI Note 17 Pro 5G se comercializa en Azul Cielo, Negro y Naranja Satinado.

Por su parte, el REDMI Note 17 y el REDMI Note 17 5G se presentan en Morado Celestial, Verde Azulado y Negro.

Serie REDMI Note supera los 500 millones de unidades distribuidas

Con este lanzamiento, Xiaomi también informó que su familia REDMI Note había superado los 500 millones de unidades distribuidas a escala mundial, según sus registros internos al 31 de mayo de 2026.

La compañía, fundada en abril de 2010 y dedicada a la electrónica de consumo y fabricación de dispositivos inteligentes, mantiene esta línea dentro de su catálogo de smartphones.

La nueva generación busca ampliar la oferta de equipos de gama media en Perú, con diferentes niveles de autonomía, rendimiento, protección y precio.

Preguntas frecuentes sobre los REDMI Note 17 en Perú

¿Cuál es el precio del REDMI Note 17 en Perú?

El REDMI Note 17 tiene un precio sugerido desde S/1.299, con 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

¿Cuánto cuesta el REDMI Note 17 Pro Max 5G?

Su precio sugerido en Perú parte desde S/2.199 para la versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

¿Cuál de los REDMI Note 17 tiene mayor batería?

El REDMI Note 17 Pro Max 5G tiene la mayor capacidad, con 9.210 mAh y carga rápida de 100 W.

¿Qué modelos de la serie REDMI Note 17 tienen conectividad 5G?

Los REDMI Note 17 5G, REDMI Note 17 Pro 5G y REDMI Note 17 Pro Max 5G. El REDMI Note 17 estándar corresponde a la versión 4G.

¿Dónde se venden los REDMI Note 17 en Perú?

A través de mi.com/pe, Xiaomi Stores y distribuidores autorizados, según disponibilidad.