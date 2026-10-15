El celular puede convertirse en una herramienta para estudiar, trabajar y crear contenido sin depender siempre de una computadora. Gracias a las aplicaciones de ofimática, las cámaras y las funciones de multitarea, los smartphones permiten realizar actividades que antes requerían otros equipos.

En el Perú, cerca de nueve de cada diez personas de seis años a más utilizaron telefonía móvil durante el primer trimestre de 2026, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) citados por la empresa vivo Smartphones.

Gustavo Varela, especialista de entrenamiento de vivo Smartphones, explica cuatro funciones que permiten aprovechar mejor estos dispositivos para resolver tareas cotidianas, desde editar archivos PDF hasta producir videos.

¿Qué tareas puedes realizar desde un smartphone?

Las capacidades de los celulares han evolucionado con la incorporación de procesadores, cámaras y aplicaciones que permiten trabajar con diferentes tipos de archivos.

Sin embargo, no todas las funciones están disponibles en cualquier dispositivo. Su funcionamiento depende del sistema operativo, las aplicaciones instaladas y las características técnicas de cada equipo.

Estas son cuatro tareas que pueden realizarse desde un smartphone compatible.

1. Editar documentos y trabajar con archivos PDF

Los celulares permiten abrir, revisar y modificar documentos mediante aplicaciones de ofimática.

Con estas herramientas es posible redactar textos, consultar hojas de cálculo, revisar presentaciones y completar determinados formularios PDF, según las funciones de cada aplicación.

Varela recomienda mantener los documentos organizados en carpetas y utilizar servicios de almacenamiento en la nube para acceder a ellos desde distintos dispositivos.

También sugiere aprovechar el dictado por voz, una función que permite convertir palabras habladas en texto y puede facilitar la redacción de mensajes, apuntes o documentos.

Es importante considerar que algunos archivos PDF requieren aplicaciones especializadas o funciones de pago para modificar su contenido.

2. Escanear documentos sin utilizar un equipo adicional

La cámara del smartphone también puede utilizarse para digitalizar documentos físicos.

Mediante aplicaciones de escaneo, los usuarios pueden capturar recibos, contratos, apuntes y otros papeles, corregir la perspectiva y guardar las imágenes en formato PDF.

Algunas herramientas permiten detectar automáticamente los bordes de una hoja y ajustar el encuadre para mejorar la lectura.

Para obtener mejores resultados, el especialista recomienda colocar el documento sobre una superficie plana y utilizar una iluminación adecuada.

También es importante evitar sombras, reflejos y movimientos al momento de capturar la imagen.

Cuando se digitalizan documentos que contienen datos personales o información confidencial, conviene revisar los permisos y las condiciones de privacidad de la aplicación utilizada.

3. Editar fotografías y videos desde el celular

Otra función es la posibilidad de crear y editar contenido audiovisual sin trasladar los archivos a una computadora.

Las herramientas integradas en algunos teléfonos y las aplicaciones especializadas permiten recortar fotografías, modificar la exposición, ajustar colores y añadir textos.

En el caso de los videos, también es posible unir clips, incorporar subtítulos, agregar audio y adaptar el contenido a diferentes formatos.

Para mejorar el rendimiento durante la edición, Varela recomienda contar con suficiente espacio de almacenamiento y seleccionar la resolución de acuerdo con el destino del material.

La capacidad del procesador y la memoria del dispositivo influyen en la velocidad con la que se procesan los archivos, especialmente cuando se trabaja con videos de gran tamaño.

4. Utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo

La multitarea es otra de las capacidades que pueden facilitar las actividades laborales y académicas.

En determinados smartphones es posible mantener abiertas dos aplicaciones en una pantalla dividida o utilizar ventanas flotantes para consultar información sin cerrar la actividad principal.

Por ejemplo, un usuario puede revisar un documento mientras responde mensajes o consultar archivos durante una videollamada.

Estas funciones dependen de la compatibilidad del teléfono, del sistema operativo y de las aplicaciones que se utilizan.

El especialista destaca la importancia de la memoria RAM para mantener una experiencia fluida cuando varias aplicaciones se encuentran activas.

Como ejemplo comercial, vivo menciona el modelo V70 FE, cuyas características de memoria están orientadas a facilitar este tipo de uso. No obstante, el rendimiento también depende del procesador, el software y las tareas ejecutadas.

¿Qué características debe tener un celular para trabajar y estudiar?

Antes de utilizar el smartphone como herramienta de productividad, conviene revisar las capacidades del dispositivo.

La memoria RAM influye en la gestión de aplicaciones abiertas, mientras que el procesador participa en la ejecución de tareas como la edición de documentos y videos.

El almacenamiento disponible también es importante, especialmente para usuarios que necesitan guardar fotografías, grabaciones y archivos de trabajo.

Otro aspecto que debe considerarse es el tamaño de la pantalla, ya que puede facilitar o dificultar la revisión de documentos extensos.

Asimismo, mantener actualizadas las aplicaciones permite acceder a sus funciones más recientes y a correcciones de seguridad.

¿Puede un celular reemplazar completamente a una computadora?

Aunque un smartphone permite resolver numerosas actividades, no necesariamente sustituye una computadora en todos los casos.

Las tareas que requieren programas especializados, grandes volúmenes de información o una pantalla amplia pueden resultar más cómodas en una laptop o computadora de escritorio.

Sin embargo, para revisar documentos, digitalizar archivos, realizar ediciones sencillas y atender comunicaciones, el celular puede ofrecer una alternativa práctica.

Según Gustavo Varela, conocer las herramientas disponibles permite aprovechar mejor las capacidades del equipo y organizar las actividades de manera más eficiente.

La clave está en identificar qué tareas pueden resolverse desde el dispositivo y cuáles requieren herramientas adicionales.