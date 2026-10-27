La compañía tecnológica Motorola anunció la llegada del nuevo moto g37 al mercado peruano, con un precio desde S/929, como parte de la ampliación de su familia de teléfonos inteligentes moto g. El dispositivo incorpora conectividad 5G, funciones de inteligencia artificial, cámara principal de 50 megapíxeles y una batería de 5200 mAh.

El lanzamiento se suma al moto g47, otro integrante de la línea que comparte características de autonomía y resistencia, pero incorpora diferencias en el sistema fotográfico y la resolución de pantalla. Ambos dispositivos forman parte de la propuesta de Motorola para usuarios que buscan herramientas de productividad, entretenimiento y creación de contenido.

Motorola moto g37: procesador MediaTek, conectividad 5G e inteligencia artificial

El moto g37 integra el procesador MediaTek Dimensity 6300, compatible con redes 5G, y la función RAM Boost, que permite ampliar la memoria disponible mediante el uso de parte del almacenamiento interno.

Según Motorola, el dispositivo puede alcanzar hasta 12 GB de memoria combinada, cifra que incluye memoria RAM física y memoria virtual. Por tanto, no equivale a 12 GB de RAM instalada físicamente.

El equipo también incorpora herramientas como Circle to Search con Google y Gemini, diseñadas para realizar búsquedas, consultar información y acceder a funciones de inteligencia artificial desde el teléfono.

Estas herramientas dependen de la compatibilidad del dispositivo, el idioma y la disponibilidad de los servicios de Google.

Moto g37 incorpora cámara de 50 MP y pantalla de 120 Hz

En el apartado fotográfico, el nuevo moto g37 cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles, orientada a capturar fotografías en diferentes condiciones de iluminación.

El dispositivo también incorpora una pantalla con resolución HD+ y frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, característica que permite mostrar desplazamientos y animaciones con mayor fluidez cuando las aplicaciones son compatibles.

Para el entretenimiento, incluye altavoces estéreo con tecnología Dolby Atmos, una función de optimización del volumen y compatibilidad con audio de alta resolución mediante conexiones por cable y accesorios compatibles.

Protección IP64 y Gorilla Glass 7i para mayor resistencia

Uno de los aspectos que Motorola destaca del moto g37 es la incorporación de certificaciones y materiales orientados a mejorar su durabilidad.

El equipo cuenta con protección IP64 contra el ingreso de polvo y salpicaduras de agua, además de vidrio Corning Gorilla Glass 7i.

Según las pruebas de laboratorio citadas por el fabricante, este vidrio ofrece hasta tres veces más resistencia ante determinadas pruebas de caídas respecto de la generación anterior.

La certificación IP64 no significa que el smartphone sea impermeable ni que pueda sumergirse en agua. Asimismo, las pruebas de resistencia no garantizan que el dispositivo permanezca intacto ante cualquier golpe o accidente.

Moto g47 ofrece cámara Sony LYTIA de 50 MP y pantalla Full HD+

Por su parte, el moto g47 incorpora un sensor principal Sony LYTIA 600 de 50 megapíxeles, con tecnología Quad Pixel, que combina información de varios píxeles para mejorar la captura fotográfica.

También incluye una cámara frontal de 32 megapíxeles, orientada a videollamadas, selfies y generación de contenido para plataformas digitales.

El smartphone cuenta con una pantalla de aproximadamente 6,7 pulgadas, resolución Full HD+ y frecuencia de actualización de hasta 120 Hz.

La experiencia multimedia se complementa con altavoces estéreo, Dolby Atmos y Volume Boost, función que busca aumentar la salida de sonido según las condiciones de reproducción.

Al igual que el moto g37, el modelo integra conectividad 5G, herramientas de Google como Gemini y Circle to Search, y funciones de ampliación de memoria mediante RAM Boost.

Moto g37 y moto g47 comparten batería de 5200 mAh

Los dos teléfonos incorporan una batería con capacidad típica anunciada de 5200 mAh, diseñada para acompañar jornadas prolongadas de uso.

Motorola promociona la tecnología de carga TurboPower de 30 W. Sin embargo, en las condiciones técnicas de su comunicado precisa que la potencia máxima de carga del dispositivo correspondiente es de 20 W y que se requiere un cargador TurboPower de 30 W o superior, vendido por separado.

La autonomía dependerá de factores como el uso de aplicaciones, la intensidad de la señal móvil, la configuración del teléfono y las condiciones de la batería.

El moto g47 también dispone de protección IP64, vidrio Corning Gorilla Glass 7i y certificación de resistencia MIL-STD-810H, basada en determinadas pruebas ambientales y físicas realizadas en condiciones controladas.

¿Cuáles son las diferencias entre el moto g37 y el moto g47?

Ambos dispositivos comparten conectividad 5G, pantalla de 120 Hz, funciones de inteligencia artificial y características de resistencia. No obstante, presentan diferencias en la resolución de pantalla y el sistema de cámaras.

Característica moto g37 moto g47 Pantalla HD+, 120 Hz Full HD+, 120 Hz Cámara principal 50 MP Sony LYTIA 600, 50 MP Cámara frontal No precisada en el anuncio 32 MP Procesador MediaTek Dimensity 6300 No precisado en este comunicado Batería 5200 mAh 5200 mAh Conectividad 5G 5G Protección IP64, Gorilla Glass 7i IP64, Gorilla Glass 7i Inteligencia artificial Gemini, Circle to Search Gemini, Circle to Search Precio en Perú Desde S/929 No informado en el anuncio

Comparación basada en las especificaciones difundidas por Motorola para Perú. La disponibilidad de funciones puede variar según la configuración y el mercado.

¿Cuál es el precio del moto g37 en Perú y dónde comprarlo?

Motorola informó que el moto g37 ya se encuentra disponible en Perú desde S/929, con una opción de pago en nueve cuotas, a través de sus canales oficiales.

Entre los puntos de venta anunciados figuran la tienda en línea Motorola Perú y Motorola Store, ubicada en el centro comercial Mall del Sur, en Lima.

El dispositivo se presenta en el color PANTONE Nautical Blue, mientras que el moto g47 cuenta con acabados PANTONE Impenetrable y PANTONE Fuchsia Red, desarrollados en colaboración con el Pantone Color Institute.

La compañía no precisó en este anuncio un precio específico para el moto g47 ni las condiciones financieras detalladas de las nueve cuotas del moto g37.