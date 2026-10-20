El robo de un celular no solo implica la pérdida del equipo, sino también el riesgo de que terceros intenten acceder a cuentas bancarias, billeteras digitales e información personal almacenada en el dispositivo. Por ello, adoptar medidas de seguridad y actuar rápidamente después de un robo puede ayudar a evitar operaciones financieras no autorizadas.

Según cifras del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), durante agosto de 2026 se registraron 115.531 reportes de celulares robados en el Perú, lo que equivale a un promedio de 3.727 equipos al día. Aunque la cifra fue menor a la del mismo mes de 2025, el robo de teléfonos continúa afectando a miles de usuarios.

Actualmente, los smartphones permiten realizar transferencias, recibir pagos, consultar saldos y administrar el dinero mediante aplicaciones bancarias. Esta facilidad también hace necesario reforzar la protección de las cuentas ante la pérdida o sustracción del dispositivo.

En ese contexto, Bim, billetera digital respaldada por Compartamos Banco, compartió cuatro recomendaciones para reducir el riesgo de que personas no autorizadas accedan a la información financiera.

Cuatro medidas para proteger tus cuentas bancarias ante el robo de celular

1. Configurar un PIN de seguridad para la tarjeta SIM

Una de las primeras medidas preventivas es activar el PIN de la tarjeta SIM desde la configuración de seguridad del teléfono.

Esta función dificulta que una persona retire el chip, lo coloque en otro dispositivo y utilice la línea para recibir mensajes o códigos de verificación sin conocer la clave.

La protección resulta relevante debido a que algunas aplicaciones, como WhatsApp, utilizan el número telefónico para verificar la identidad durante el registro de una cuenta.

Sin embargo, el PIN de la SIM no reemplaza otras medidas de seguridad, como el bloqueo de pantalla y las contraseñas de las aplicaciones financieras.

2. Activar las alertas de movimientos bancarios

Las notificaciones de las cuentas bancarias y billeteras digitales permiten conocer cuándo se realizan pagos, transferencias u otras operaciones financieras.

Por ello, se recomienda habilitar estas alertas para identificar rápidamente cualquier movimiento que no haya sido autorizado.

Si se detecta una operación desconocida, es importante comunicarse inmediatamente con la entidad financiera para reportarla y solicitar las medidas de protección correspondientes.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) también recomienda mantener activas las alertas de operaciones y revisar regularmente los movimientos de las cuentas.

3. Evitar enlaces fraudulentos y solicitudes de información

Los ciberdelincuentes también pueden utilizar mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o SMS para hacerse pasar por entidades financieras.

Entre los engaños más habituales se encuentran las falsas solicitudes para actualizar una aplicación, desbloquear una cuenta o confirmar una transferencia mediante un enlace.

Esta modalidad, conocida como phishing, busca obtener contraseñas, códigos de verificación y otros datos confidenciales.

Para reducir los riesgos, Bim recomienda descargar y actualizar las aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, como Google Play y App Store, y no compartir claves ni códigos de seguridad con terceros.

4. Bloquear inmediatamente la línea y el equipo robado

Si una persona sufre el robo de su celular, debe comunicarse cuanto antes con su operador de telefonía para solicitar la suspensión de la línea y el bloqueo del equipo mediante su código IMEI.

El IMEI es un identificador único del dispositivo que permite gestionar su bloqueo en las redes móviles. En el Perú, las operadoras reportan los equipos robados al sistema correspondiente para impedir su utilización en dichas redes.

Asimismo, se recomienda presentar una denuncia ante la Policía Nacional del Perú y utilizar las herramientas oficiales de Apple o Google para localizar, bloquear o borrar de forma remota la información del teléfono, cuando estas funciones estén habilitadas.

¿Qué hacer con las aplicaciones bancarias si te roban el celular?

Además de bloquear la línea telefónica, la SBS recomienda contactar inmediatamente a las entidades financieras para proteger las cuentas y tarjetas vinculadas con el dispositivo robado.

También aconseja revisar las operaciones recientes, cambiar las contraseñas de los servicios financieros y redes sociales, y advertir a familiares o amigos sobre posibles mensajes fraudulentos enviados desde las cuentas comprometidas.

Es importante realizar estos procedimientos desde otro dispositivo seguro y acceder únicamente a los canales oficiales de cada banco o billetera digital.

Si aparecen transferencias, retiros o consumos que no se reconocen, el usuario debe reportarlos a su entidad financiera y conservar las constancias correspondientes.

La seguridad biométrica también ayuda a proteger las billeteras digitales

Las aplicaciones financieras pueden incorporar mecanismos adicionales de autenticación para dificultar el acceso no autorizado.

En el caso de Bim, la plataforma utiliza validación biométrica y una clave personal para verificar la identidad del usuario y reforzar la seguridad de las operaciones.

Sin embargo, estas herramientas deben complementarse con otras medidas, como proteger el acceso al dispositivo, utilizar contraseñas seguras y evitar compartir información confidencial.

La SBS recuerda que, ante el robo o pérdida de un teléfono, notificar a la entidad financiera y al operador móvil debe ser una prioridad, ya que bloquear únicamente el equipo no garantiza la protección de las cuentas bancarias.