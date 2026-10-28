Google anunció nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA) para propietarios de pequeñas empresas a través de Gemini, su asistente de IA. Las funciones buscan facilitar tareas relacionadas con el marketing, las finanzas y la gestión comercial mediante una plataforma que integrará distintos servicios digitales.

El anuncio, realizado el 20 de octubre, incluye una página dedicada a pequeños negocios dentro de Gemini, nuevas capacidades de generación de imágenes y herramientas para analizar información financiera.

Según Google, decenas de millones de propietarios de pequeñas empresas ya utilizan Gemini para desarrollar ideas de productos, gestionar comentarios de clientes y analizar el rendimiento de sus negocios. La compañía no detalló la metodología utilizada para calcular esa cifra.

Gemini tendrá un centro de herramientas para pequeñas empresas

Una de las principales novedades es la incorporación de una página dedicada a la gestión de negocios, desde la cual los emprendedores podrán acceder a funciones para desarrollar su identidad de marca, revisar sus finanzas y analizar información relacionada con sus clientes.

Google también anunció nuevas posibilidades de conexión con sus servicios, entre ellos el Perfil de Negocio de Google, Google Ads y Google Workspace.

Estas integraciones permitirán trabajar con información y herramientas utilizadas en actividades comerciales, publicitarias y administrativas, según las conexiones que tenga habilitadas cada usuario.

Además, Gemini incorporará compatibilidad con aplicaciones de terceros, entre ellas Adobe, Canva, Dropbox, Shopify, Wix, Zoho y Xero.

Nano Banana 2.1 permitirá crear imágenes adaptadas a cada marca

Otra de las funciones presentadas está relacionada con la creación de contenido visual para negocios.

Los usuarios podrán proporcionar a Gemini información sobre la identidad gráfica de su empresa, como su sitio web, manual de marca, tipografías y paletas de colores.

Con estos elementos, el sistema podrá utilizar Nano Banana 2.1, el modelo de generación de imágenes anunciado por Google, para producir piezas visuales destinadas a campañas publicitarias, presentaciones y lanzamientos de productos.

Una característica de esta herramienta es la posibilidad de conservar las referencias visuales de una empresa para reutilizarlas en nuevas creaciones, sin necesidad de cargar repetidamente los mismos lineamientos.

Esta función busca facilitar la elaboración de materiales con una identidad gráfica consistente, aunque los resultados generados por inteligencia artificial deberán ser revisados antes de su publicación.

Google Gemini podrá analizar gastos, recibos y hojas de cálculo

La compañía también presentó funciones destinadas a simplificar el análisis financiero de las pequeñas empresas.

Gemini podrá procesar información procedente de hojas de cálculo, recibos y registros de compras para organizar los datos y presentarlos mediante gráficos y modelos interactivos.

De acuerdo con Google, esta capacidad permitirá consultar información financiera en lenguaje natural, sin necesidad de interpretar manualmente grandes cantidades de datos.

Por ejemplo, un propietario podría utilizar los registros de su negocio para analizar gastos, identificar variaciones en sus compras o visualizar determinados indicadores financieros.

Sin embargo, los resultados dependen de la calidad de la información proporcionada y deben verificarse antes de emplearse en decisiones contables, tributarias o financieras.

Emprendedores de Francia, Brasil e Indonesia utilizan Gemini en sus negocios

Google presentó casos de pequeños empresarios que ya utilizan herramientas de inteligencia artificial en sus actividades.

En Burdeos, Francia, la ceramista Morgane, propietaria de Bleu Clémentine, emplea Gemini para redactar descripciones de productos, boletines informativos y publicaciones para redes sociales.

Según el testimonio difundido por Google, el uso de estas herramientas le permite ahorrar entre dos y tres horas diarias, que dedica a la fabricación de vajillas y artículos decorativos.

En Yakarta, Indonesia, el emprendedor Gumilang utilizó Gemini para desarrollar la identidad visual de Barelz Arena, un centro deportivo y de entretenimiento construido en un espacio anteriormente abandonado bajo las vías del tren.

Por su parte, en Goiânia, Brasil, Patricia Morais utiliza el Perfil de Negocio de Google y Gemini para mejorar su presencia digital, organizar la atención a sus clientes y producir contenidos relacionados con sus servicios de organización de espacios.

Estos casos corresponden a experiencias individuales difundidas por la empresa y no representan una medición general del ahorro de tiempo que obtendrán todos los usuarios.

¿Cuándo estarán disponibles las nuevas funciones de Gemini?

Google informó que la nueva página para negocios, las herramientas de marketing y finanzas, así como las conexiones con aplicaciones de terceros, comenzarán a implementarse progresivamente a nivel mundial durante los días posteriores al anuncio del 20 de octubre.

La compañía señaló que el despliegue está dirigido a todos los usuarios de la aplicación Gemini, aunque no precisó una fecha exacta de activación para cada país ni las condiciones particulares de todas las integraciones.

Por ello, la disponibilidad de determinadas funciones puede variar durante el proceso de implementación.

Para empresas de mayor tamaño, Google también ofrece soluciones empresariales de Gemini con herramientas de administración centralizada, gestión de datos y controles de seguridad para organizaciones.