El Hospital de Apoyo Palpa desarrolla por primera vez una Campaña Quirúrgica Gratuita de Vasectomía, dirigida a la población masculina de la provincia, en el marco de los esfuerzos por fortalecer la planificación familiar y la salud reproductiva.

Equipo de profesionales

La jornada cuenta con la participación de un especialista en urología del Hospital Regional de Ica, quien, acompañado de su equipo, brinda atención quirúrgica y orientación sobre este procedimiento seguro y efectivo.

La iniciativa tiene como objetivo acercar servicios de salud a personas de bajos recursos, ofreciendo una opción gratuita y de calidad justo antes de las celebraciones de fin de año.

La Dirección del Hospital de Apoyo Palpa destacó la importancia de estas acciones, que contribuyen directamente a mejorar la atención médica en la provincia. Asimismo, se reconoció el trabajo del equipo de la Estrategia de Salud Reproductiva, encargado de coordinar y garantizar la correcta ejecución de la campaña.

VIDEO RECOMENDADO