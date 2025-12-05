desarrolla por primera vez una Campaña Quirúrgica Gratuita de Vasectomía, dirigida a la población masculina de la provincia, en el marco de los esfuerzos por fortalecer

Equipo de profesionales

La jornada cuenta con la participación de un especialista en urología del Hospital Regional de Ica, quien, acompañado de su equipo, brinda atención quirúrgica y orientación sobre este procedimiento seguro y efectivo.

La iniciativa tiene como objetivo acercar servicios de salud a personas de bajos recursos, ofreciendo una opción gratuita y de calidad justo antes de las celebraciones de fin de año.

La Dirección del Hospital de Apoyo Palpa destacó la importancia de estas acciones, que contribuyen directamente a mejorar la atención médica en la provincia. Asimismo, se reconoció el trabajo del equipo de la Estrategia de Salud Reproductiva, encargado de coordinar y garantizar la correcta ejecución de la campaña.

