Desde las 5:30 a. m., el Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutan un operativo de allanamiento y descerraje en inmuebles vinculados a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), como parte de una investigación contra la presunta organización criminal “Los Herméticos del Caudal”.

La intervención alcanza a 15 propiedades ubicadas en distintos puntos. Entre ellas figuran ocho inmuebles particulares, dos edificios relacionados con la SBS, uno de Sucamec y otros cuatro vinculados a empresas y asociaciones privadas del sector de transporte de valores.

Según la hipótesis fiscal, la presunta organización habría buscado mantener la exclusividad en el mercado de transporte de caudales e impedir el ingreso de nuevos competidores.

Para ello, se investiga una supuesta concertación entre empresas privadas y funcionarios públicos de la SBS y Sucamec.

La investigación comprende el presunto delito de negociación incompatible, en agravio de la administración pública, por hechos que habrían ocurrido desde 2017.

En el operativo participan agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y representantes de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.