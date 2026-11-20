El Gobierno Regional de Ica inició formalmente el proceso de transferencia de gestión con miras al cambio de autoridades previsto para el 1 de enero de 2027. El gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, y el gobernador electo, Juan Enrique Mendoza Uribe, sostuvieron su primera reunión de coordinación para establecer las acciones que permitirán desarrollar este procedimiento de manera organizada y con participación de los equipos de ambas gestiones.

Transparencia en el GORE Ica

Como parte de este primer paso, a las 10:30 de la mañana de ayer se realizó la acreditación oficial de la Comisión de Transferencia del Gobierno Regional de Ica, instancia encargada de acompañar y organizar el intercambio de información entre la administración saliente y la entrante, conforme a las disposiciones establecidas para este proceso.

Durante la reunión, Jorge Hurtado señaló que la transferencia comprenderá la entrega de información administrativa y presupuestal, así como los detalles de las obras y proyectos que actualmente se encuentran en ejecución. Esta documentación permitirá que el equipo de la próxima gestión conozca la situación de la institución, los avances alcanzados y los trabajos que deberán continuar en los siguientes años.

La entrega de información sobre las inversiones y obras en marcha representa uno de los aspectos importantes de esta etapa, pues permitirá dar continuidad a los proyectos destinados a mejorar los servicios y atender las necesidades de la población iqueña.

La acreditación de la comisión marca el inicio de un trabajo coordinado entre las autoridades y sus respectivos equipos técnicos.

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