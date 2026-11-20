Desde los inicios de nuestra historia, el mar ya alimentaba a las antiguas civilizaciones que florecieron en nuestra costa. La pesca fue sustento, intercambio comercial, cultura y desarrollo. Así gran parte de nuestra historia, también se escribió mirando al mar.

Miles de años después, esa historia sigue viva. La pesca continúa siendo fuente de alimento, empleo y oportunidades para miles de familias; dinamiza economías locales, conecta comunidades, abastece nuestros mercados y contribuye al desarrollo del país. Detrás de cada pescado que llega a una mesa hay personas, esfuerzo y una cadena de trabajo que muchas veces pasa inadvertida.

El Perú tiene una de las pesquerías más importantes del mundo. La anchoveta, en particular, es ejemplo de cómo la investigación científica, las decisiones de manejo y el compromiso de quienes participan en su aprovechamiento permiten construir una actividad sostenible que convive en armonía con el medio ambiente.

Hoy, además, el sector impulsa iniciativas de responsabilidad social, recuperación de ecosistemas, protección de especies, economía circular y apoyo alimentario a quienes más lo necesitan.

Este 21 de noviembre, Día Mundial de la Pesca, rendimos homenaje a todos quienes forman parte de esta actividad directa e indirectamente, pescadores y tripulantes, trabajadores de plantas, comerciantes y proveedores, entre otros; todos forman parte de la gran familia pesquera.

Porque la pesca no es solo una actividad económica. Es historia, alimento, trabajo, desarrollo y esperanza. Y cuidar su futuro es también cuidar el futuro del Perú.