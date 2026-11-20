Especialistas del Hospital de Sullana realizaron una compleja intervención quirúrgica a una mujer de 45 años, a quien le extirparon un tumor abdominopélvico de 10 kilos y 200 gramos, con un tamaño de 35 centímetros. La operación permitió aliviar los intensos dolores que padecía y mejorar su calidad de vida.

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La paciente presentaba un crecimiento del abdomen durante 6 meses. Sin embargo, en los últimos 2 meses, aumentó de tamaño, provocándole fuertes molestias y elevando el riesgo de comprometer órganos cercanos. Tras ser evaluada, se determinó que la tumoración dependía del ovario izquierdo.

El cirujano oncólogo Javier Carreño, detalló el procedimiento realizado para resolver el cuadro clínico.“Efectuamos una incisión sobre la zona comprometida para realizar una exéresis o extirpación completa del tumor. Asimismo, practicamos un estadiaje quirúrgico de ovario para descartar que la enfermedad se haya diseminado”, explicó.

Luego de presentar una evolución favorable en su recuperación, la paciente fue dada de alta médica.

El especialista señaló que los tumores ubicados en la cavidad abdominal suelen pasar desapercibidos al inicio, debido a que tenen espacio para expandirse sin causar dolor inmediato. Por ello, exhortó a la población a acudir a evaluaciones oncológicas preventivas, ya que extirpar estas masas a tiempo evita complicaciones mayores en el organismo.