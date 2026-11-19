Trabajadores asistenciales de diversos centros de salud de la provincia de Sullana acatan un paro nacional desde ayer y hasta el 20 de noviembre, para exigir el nombramiento del personal CAS COVID e inclusión de sus demandas en el presupuesto público de 2027. Debido a la medida, los establecimientos solo atienden emergencias y casos críticos.

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Corina Mauricio Márquez, secretaria general del Sindicato Unificado del Sector Salud, señaló que decidieron tomar esta medida, debido a que el ministro de Salud no atendió sus reclamos.

“Pedimos que el personal CAS Covid sea nombrado. Además, seis articulados como son el 55% de guardias, bono nutricional, Cafae, nivelación del presupuesto de los técnicos y auxiliares, y otras demandas”, señaló.