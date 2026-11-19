Emociona ver al Santo Padre usando la cruz pectoral que la Conferencia Episcopal le obsequió durante su visita al Perú. Emociona profundamente porque, más que una deferencia, se nota que el papa nos lleva a todos muy cerca del corazón y que nos quiere de verdad. Las reliquias de cinco santos (Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo, San Juan Macías y San Francisco Solano), cuyas vidas transcurrieron en nuestra patria, lo acompañan durante su misión, reconfortan su camino, lo protegen de sus enemigos y, seguramente, sirven de inspiración para su Pontificado.

Los santos peruanos son decisivos en la historia de la Iglesia peruana y, por tanto, son esenciales para comprender el Perú. Su ejemplo de unidad, de peruanidad, de síntesis viviente, constituye un derrotero seguro para seguir construyendo un país más justo y solidario. Sus vidas son el ejemplo palpable de todo eso que nos ha predicado el Papa durante su visita. El cristianismo no es un mensaje etéreo ni una ideología. Tampoco es una disertación erudita sobre el escolio de un texto implícito. Cristo vive, reina e impera, también en las sociedades del nuevo milenio. El cristianismo lo transforma todo, también la realidad sobre la que actúa.

Y ese bien común supera cualquier ideología. El Papa no vino a darnos clases de política o pensamiento humano. Vino, como el padre que es, a hablarnos de Cristo: “Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político. Y aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derechas, izquierdas, que critica, no critica, yo hablo de la magnifica humanitas”. De esa humanidad que clama por un mensaje de reconciliación y de unidad, de nuestro Perú que necesita vivir en comunión.