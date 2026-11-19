El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, reveló ayer que ha solicitado al Ministerio Público inicie una investigación en la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial luego de que el presidente del directorio de la Empresa de Transportes California, Iván Cruz Diestra, denunciara que un funcionario de dicha jefatura le habría solicitado dinero para aprobar un expediente de modificación de ruta pendiente desde hace años.

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MEDIDAS

“En paralelo, hemos dispuesto también que la oficina de Recursos Humanos haga la investigación correspondiente”, agregó el burgomaestre.

De acuerdo con Cruz, fue el jefe del área técnica de la referida gerencia edil, Carlos Méndez Salirrosas, quien le habría solicitado el pago de S/ 20 mil para facilitar el proceso de modificación de ruta de la compañía. De este total, conforme al mismo dirigente, ya se habría hecho un desembolso de S/ 10 mil.

“Estamos cansados de que atropellen nuestros derechos y se aprovechen de nuestra necesidad de trabajar. Nos han pedido hasta 20 mil soles y no estamos para mantener a zánganos. Somos transportistas, no políticos, y nos ponen trabas en el proceso para modificar nuestra ruta”, expresó el representante de la empresa de transportes en una reciente conferencia de prensa realizada en Trujillo.

La situación de Carlos Méndez se agravaría debido a que, según el abogado de la empresa, Óscar García Lara, se cuentan con audios y otras evidencias que sustentarían sus denuncias. “Yo a ti te he pedido regular”, se habría escuchado decir al funcionario edil en una de las grabaciones.

Iván Cruz, por su parte, añadió: “A nosotros nos meten al depósito, nos intervienen, nos bajan los pasajeros con la única finalidad de pedirnos dinero. Hoy decimos basta ya, estamos cansados. Es un acto delincuencial que no nos dejen trabajar. He sido víctima de Carlos Méndez Salirrosas, del área técnica de la Gerencia de Transportes, para pedirme plata, dinero. Venimos pidiendo modificación de ruta y nuca sale, se perdió el expediente”.

La denuncia ocurre menos de un mes después de que la Policía Anticorrupción y el Ministerio Público detuvieran en flagrancia a Alberto Martín Bertini Rodríguez, entonces subgerente de Fiscalización de Transporte y Tránsito de la MPT, por supuestamente exigir S/ 1,500 a la Empresa de Transportes California para evitar una sanción de suspensión de 30 días.

Frente a este escenario, la gestión de Mario Reyna desvinculó del cargo a Alberto Bertini y luego el Poder Judicial le dictó prisión preventiva.

RESPUESTA

Este Diario tuvo acceso al Oficio N° 448-2026-MPT-A, remitido por Reyna el último martes a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.

En el documento, la máxima autoridad edil exhorta al Ministerio Público a investigar “tanto a la persona que habría recibido la coima y [a] la persona que la entregó a fin de determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder”.

“La MPT expresa su plena disposición de colaborar con el Ministerio Público brindando todas las facilidades necesarias y poniendo a disposición la documentación, expedientes administrativos, registros, informes y demás información que sean requeridos para el desarrollo de las investigaciones, así como las facilidades para la identificación y participación de los funcionarios y servidores que resulten pertinentes”, agrega.

Correo intentó comunicarse con el gerente de Transportes de la MPT, Carlos Cipriano Gonzales, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.