La región Ica registra avances en importantes proyectos de infraestructura hidráulica orientados a mejorar el control de desbordes, fortalecer la seguridad hídrica y optimizar el aprovechamiento del recurso agua. Así lo informó Luis Murguía, jefe del Proyecto Especial Tambo Ccaracoccha (PETACC), durante una entrevista en la que realizó un balance de las principales intervenciones desarrolladas durante la gestión del gobernador regional Jorge Hurtado.

Avance en obra

Entre los trabajos destacados se encuentra el proyecto de control de desbordes del río Ica, cuyos diferentes componentes registran avances importantes. Munguía explicó que el ítem 1 fue finalmente liquidado y entregado a la Junta de Usuarios del Río Ica. Asimismo, el ítem 2 fue culminado y entregado a la municipalidad, mientras que el ítem 5 también concluyó y fue transferido a la organización de usuarios.

En cuanto a los ítems 3 y 4, el funcionario informó que continuaban en ejecución, con avances aproximados del 60 % y 90%, respectivamente. La meta de la actual administración es avanzar lo máximo posible en ambos componentes durante el periodo restante, dejando encaminada la continuidad de los trabajos.

Uno de los aspectos más importantes de esta intervención es la actualización del diseño hidráulico del río Ica, que contempla una capacidad de conducción de aproximadamente 440 metros cúbicos de agua por segundo, frente a los 280 metros cúbicos por segundo considerados anteriormente. Esta mejora forma parte de los esfuerzos por fortalecer la infraestructura de protección frente a posibles incrementos del caudal.

Otro de los proyectos que destacó el titular del PETACC es el afianzamiento hídrico de la cuenca Río Grande, Santa Cruz y Palpa, considerado estratégico para mejorar la disponibilidad y regulación del recurso hídrico. Informó que la primera etapa del proyecto ya fue culminada, mientras que la segunda, correspondiente al canal Chantay, se encuentra ejecutada al 100%.

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