El gobernador regional de Ica, Abog. Jorge Hurtado Herrera, fue elegido por mayoría de votos como nuevo presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Ica (CRA-ICA), durante la Tercera Sesión Ordinaria de este grupo de trabajo interinstitucional, realizada en la sede regional.

Elección en sede

La III Sesión Ordinaria de la CRA-Ica reunió a las principales autoridades e instituciones de la región, quienes ratificaron sus compromisos por la transparencia y abordaron nuevas acciones orientadas a fortalecer la prevención del delito en la gestión pública.

La reunión se inició luego de la comprobación del quórum reglamentario, responsabilidad que estuvo a cargo del Secretario Técnico, Juan Siguas Fuentes. En la sesión participaron representantes del Ministerio Público, la Corte Superior de Justicia de Ica, la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada y la Municipalidad Provincial de Ica.

Durante la jornada, el gobernador regional Jorge Hurtado, fue elegido por mayoría de votos para asumir la presidencia de la Comisión Regional Anticorrupción de Ica. Conforme al reglamento de la Ley N° 29976, establecido mediante el D.S. N° 169-2021-PCM, ejercerá la presidencia institucional desde la fecha de su elección hasta el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, de acuerdo con las disposiciones establecidas, a partir del 1 de enero de 2027 la función recaerá en el nuevo gobernador regional electo. El mandato anual de la presidencia concluirá el 6 de octubre de 2027.

Luego de ser elegido, la nueva autoridad juramentó al cargo y posteriormente procedió a tomar juramento a los miembros plenos de la Comisión Regional Anticorrupción de Ica. Este acto permitió renovar el compromiso colectivo de las instituciones integrantes en la prevención del delito en la gestión pública y en el fortalecimiento de las acciones relacionadas con la transparencia.

Dentro de la agenda de trabajo desarrollada durante esta sesión, la comisión formalizó dos acciones estratégicas de cumplimiento obligatorio, consideradas parte de los compromisos asumidos por las instituciones participantes.

La primera corresponde a la Audiencia Pública de Integridad, para la cual se estableció el compromiso de los Oficiales de Integridad del Poder Judicial, GORE Ica y la Comuna Provincial de Ica de presentar los informes de avance del Modelo de Integridad Institucional correspondientes al periodo 2026.

La segunda medida está relacionada con el uso obligatorio del SCRAN. La comisión dispuso la aplicación estricta del Sistema de Control y Registro de Actos Normativos (SCRAN) en las entidades públicas competentes, estableciendo que su cumplimiento será efectuado bajo responsabilidad funcional.

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