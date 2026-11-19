El Jurado Electoral Especial (JEE Ica) realizó la audiencia de proclamación de las autoridades regionales electas de Ica para el periodo 2027-2030, en la que se oficializó a Juan Enrique Mendoza Uribe como gobernador regional de Ica y a Gianina Caipo Brrocal como vicegobernadora regional, tras superar la agrupación política el 30 % de los votos válidos.

Nuevas autoridades

La declaración comprendió también a los consejeros regionales elegidos en las provincias de Chincha, Ica, Nasca y Pisco, quienes integrarán el Consejo Regional durante los próximos cuatro años.

En la provincia de Chincha fueron proclamados José Mesías Lévano, de Alianza para el Progreso; Benito Ignacio Juárez Limachi, del Partido Democrático Somos Perú; y Nicolás Pavel Yataco Fox, de Acción Popular.

Por la provincia de Ica recibieron la proclamación Javier Eugenio Fernández Matta y Sandra Huaracc Cuadros, ambos del Partido Democrático Somos Perú; Jhoseldf Algonier Laberian, de Renovación Popular; y Eduardo Rosales Sánchez, de Acción Popular.

En Nasca fue declarado consejero regional Marcelo Martín Caipo Berrocal y por la provincia de Palpa, Belén Cabrejas Mayuri, ambos del Partido Democrático Somos Perú.

Mientras que por la provincia de Pisco fueron proclamados Miguel Ángel Palomino Jáuregui, del Partido Democrático Somos Perú, y Manuel Martín Gutiérrez Enríquez, de Acción Popular.

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