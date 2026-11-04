El Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica realizó la audiencia pública de proclamación de resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, luego de recibir de la ODPE los reportes con el 100 % de actas contabilizadas. La sesión se desarrolló en la sala de audiencias de la sede electoral, ubicada en la urbanización Puente Blanco, manzana D, lote 1, séptima etapa, en Ica.

Autoridades proclamadas

En el ámbito regional, Juan Enrique Mendoza Uribe de Somos Perú, fue proclamado como gobernador regional de Ica para el periodo 2027-2030, tras alcanzar 159,984 votos. Con este resultado, quedó definido quién asumirá la conducción del Gobierno Regional de Ica a partir del 1 de enero de 2027.

En la provincia de Ica, José Luis Gálvez Chávez, conocido como Pepe Gálvez y representante de Somos Perú, obtuvo la alcaldía provincial con 64,369 votos. Su elección representa su retorno a la gestión municipal, desde donde tendrá a su cargo la administración de la principal jurisdicción de la provincia durante los próximos cuatro años.

La distribución de autoridades también quedó establecida en los 13 distritos. En La Tinguiña, el resultado favoreció a Pablo Camargo Pillihuamán, de Progresemos, quien obtuvo 5,065 votos. En Parcona, Carlos José Martínez Hernández, de Somos Perú, alcanzó 7,171 sufragios, mientras que en Pueblo Nuevo la victoria correspondió a Pablo Guillermo Anicama Valdiviezo, de Renovación Popular Perú.

En Pachacútec, la alcaldía estará a cargo de Hugo Hamilton Huamaní Espino de Somos Perú; en Ocucaje, fue elegido Elderth Francisco Felices Pacheco de Acción Popular; y en Salas, Edward Luigi Romero Vizarreta de Somos Perú. Por su parte, en Los Aquijes resultó ganador Carlos Roberto Tataje Aguado.

En San José de los Molinos, la municipalidad será conducida por Pedro Gerardo Rejas Tataje. En Tate, el resultado favoreció a Francis Jesús Hernández Cahua de Progresemos; mientras que en Santiago fue elegido Nicolás Ismael Chacaliaza Fernández de Somos Perú. En Subtanjalla, la alcaldía quedó en manos de Julio Fernando Pecho Peche. Finalmente, en Yauca del Rosario fue elegido Elder Smith Chanco Yalle de Somos Perú.

De esta manera, quedaron definidos los representantes que asumirán la conducción del Gobierno Regional de Ica, la Municipalidad Provincial y los 13 gobiernos distritales para el periodo 2027-2030. Las nuevas autoridades iniciarán sus funciones el 1 de enero de 2027.

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