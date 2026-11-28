El órgano de control del Poder Judicial deberá iniciar de oficio una investigación administrativa disciplinaria contra el juez superior, Erick Frank Pérez Alquizar, tras la denuncia policial por presuntas lesiones ocurrida en un hotel de La Victoria el pasado 10 de octubre de 2026.

Así lo indicó el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), Enrique Rodas Ramírez, en declaraciones para este medio.

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El representante de la orden profesional explicó que, más allá de los hechos ocurridos en el ámbito privado, un juez mantiene su investidura las 24 horas del día y está sujeto a las normas de la Ley de la Carrera Judicial.

“Debe sí o sí realizarse la investigación administrativa. Eso no significa que sea culpable, hay que esclarecer los hechos”, puntualizó

El exjuez superior enfatizó la necesidad de separar las supuestas responsabilidades que se desprenden del incidente ocurrido en el hotel “El Consuelo”, donde el denunciante Federico García Espino encontró al magistrado junto a su pareja sentimental (también servidora judicial) y terminó con un corte de cuatro centímetros en la mano izquierda tras un forcejeo.

En la vía administrativa (control interno) sostuvo que se evaluará si la conducta moral del magistrado afectó el decoro del cargo y la imagen del Poder Judicial. “Si bien cualquier ciudadano tiene derecho a su vida íntima, la situación puede tornarse moralmente reprochable si existiera algún vínculo de subordinación laboral entre el juez y la trabajadora judicial, o si el magistrado se encontraba en estado de ebriedad”, indicó.

Mientras que en la vía penal, explicó que será procesado como a cualquier ciudadano común. “En este fuero se determinará la responsabilidad por la agresión física denunciada y la gravedad de las heridas según el certificado médico legal”, acotó.

Finalmente, Rodas consideró comprensible desde el punto de vista legal que Pérez Alquizar guardara silencio durante la intervención policial – según consta en el Acta de Ocurrencia de Calle N° 170 – pues el mayor perjuicio para un juez en este tipo de incidentes radica en la exposición pública. “Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, reza la frase”, dijo.

Dato

El día de los hechos, la Policía atendió un llamado por alteración al orden público, terminando el juez y el denunciante en la comisaría.