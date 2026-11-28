Cuatro personas resultaron heridas tras la colisión de dos automóviles registrada la mañana de este sábado en el Cercado de Lima.
El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Abancay con el jirón Cusco, donde se desplegaron equipos de emergencia para atender a las víctimas.
La emergencia fue reportada alrededor de las 10:00 a. m. y motivó la llegada de hasta cinco unidades del Cuerpo de Bomberos. Según las primeras versiones, ambos vehículos chocaron violentamente, aunque las circunstancias que provocaron el impacto todavía no han sido establecidas.
Agentes de la Policía Nacional y personal de Serenazgo de Lima también acudieron al lugar y establecieron un perímetro de seguridad. La medida permitió facilitar las labores de atención de los bomberos y paramédicos que participaron en la emergencia.
A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima informó que activó sus protocolos de respuesta y desplegó personal de prevención y rescate. Estos equipos, junto con los bomberos, brindaron primeros auxilios y estabilizaron a las cuatro personas heridas.
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