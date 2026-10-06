Juan Enrique Mendoza Uribe se convirtió en el ganador de las Elecciones Regionales 2026 en Ica y será el próximo gobernador regional para el periodo 2027-2030, luego de obtener la mayor votación en los comicios del domingo 4 de octubre. El candidato de Somos Perú alcanzó 157 mil 078 votos, equivalentes al 30.763 % de los votos válidos, resultado que le permitió imponerse en primera vuelta.

Nuevo gobernador regional

Con el 98.110 % de las actas contabilizadas, Somos Perú se mantiene en el primer lugar de la elección regional. En total, fueron contabilizadas 2,388 actas, mientras que otras 46 quedaron pendientes de ser enviadas al Jurado Electoral Especial de Ica. Aun con este porcentaje de procesamiento, la diferencia obtenida por Mendoza Uribe frente a sus competidores consolidó su triunfo electoral.

La segunda posición fue ocupada por Alonso Navarro Cabanillas, candidato de Acción Popular, quien consiguió 92 mil 066 votos, equivalentes al 18.301 % de los votos válidos. Entre ambos candidatos existe una diferencia de más de 65 mil votos, distancia que marcó el resultado de la elección para el Gobierno Regional de Ica.

De esta manera, Juan Enrique Mendoza Uribe, de 54 años, asumirá la conducción del Gobierno Regional de Ica durante el periodo 2027-2030. La fórmula ganadora también está integrada por Gianina de Jesús Caipo Berrocal, quien ocupará la vicegobernación regional.

Luego de conocerse los resultados electorales, Mendoza Uribe acudió a la iglesia del Señor de Luren, donde participó en una misa acompañado por Caipo Berrocal. La jornada estuvo marcada por sus primeras apariciones públicas después de confirmarse su triunfo en las urnas.

Horas después, el ganador de la elección regional convocó a sus seguidores a participar en la denominada Caravana de la Victoria de Somos Perú, actividad programada ayer en la ciudad de Ica y en la que también participó el electo alcalde provincial de Ica, Pepe “El Oso” Gálvez.

La actividad marcará una de las primeras celebraciones públicas tras la jornada electoral que definió a las nuevas autoridades que asumirán sus funciones desde enero de 2027.

Con su triunfo, Mendoza Uribe se prepara para asumir la administración del Gobierno Regional de Ica durante los próximos cuatro años.

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