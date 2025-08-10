Un grupo de extorsionadores arrojó un explosivo a un local de venta de licores, ubicado en la avenida Perú con Argentina, en el distrito de Veintiséis de Octubre. Según señalan, estarían exigiendo 15 000 soles al dueño del local para no atentar contra su vida ni la de su familia.

Continúan los actos extorsivos en Piura. Esta vez, sujetos arrojaron un explosivo, que no fue detonado, en el local “Korchos y Barriles Licorería”, que alertó a los dueños y vecinos de la zona, dando aviso al personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la policía, quien acordonó la zona para ingresar al lugar y retirar el explosivo. Este local colinda con una farmacia, que también cerró, al percatarse del explosivo.

El hecho se registró en horas de la tarde de ayer sábado, cuando el local se encontraba atendiendo. Al parecer, este vendría siendo extorsionado por delincuentes que le pedirían 15 000 soles para no atentar contra su vida ni la de su familia.

Además, sería la tercera vez que el dueño de este local sufre este tipo de atentados, denunciando el hecho en la policía.

Según el personal de Serenazgo de Veintiséis de Octubre, se trata de un artefacto de color rojo con mecha larga y sería dinamita, por lo que personal de la UDEX está a cargo de la investigación.

Por su parte, el gerente de Seguridad Ciudadana de Veintiséis de Octubre, Luis Montenegro, informó que la policía ha solicitado la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar para identificar a los delincuentes, que dejaron el explosivo en la reja del local.