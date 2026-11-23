El candidato al gobierno regional de Junín por Podemos, Fernando Orihuela Rojas, ratificó que su gestión construirá el hospital Manuel Higa Arakaki para la provincia de Satipo en su terreno primigenio, pero ahondó además en su apoyo para impulsar la agricultura en toda la provincia, el saneamiento integral de la ciudad, así como la construcción del estadio.

Durante un debate organizado en esta ciudad, Orihuela Rojas se mostró firme en su planteamiento de construcción de una nueva infraestructura hospitalaria con equipamiento de última tecnología y con mayor número de médicos especialistas, personal asistencial y dotada con ambulancias.

“Nuestros hermanos de Satipo, deben tener una infraestructura moderna y donde atiendan en diversas especialidades para que no tengan que trasladarse hacia La Merced o Huancayo para atenderse sus males más complejos”, sostuvo.

Recordó que durante su gestión inició la construcción del hospital de Pangoa, que hoy se encuentra listo para recibir a pacientes.

“Nosotros iniciamos la construcción de ese nosocomio y nosotros vamos a ponerlo en funcionamiento, así haremos realidad el nuevo hospital Arakaki para la ciudad de Satipo”, precisó el líder de Podemos.

Del mismo modo, tras explicar numerosas propuestas para la provincia se centró en el tema agrario, toda vez que la provincia es enteramente productora.

“Ustedes ya conocen mi trabajo con el agro, haremos convenios con los centros poblados para entregarles un pool de maquinaria y combustible para el mantenimiento permanente de las carreteras troncales y ramales, para facilitar la extracción de los productos hacia el Valle del Mantaro y la capital”, anotó.

Orihuela Rojas anunció además que en Selva Central construirá un parque industrial donde se procesen los productos para darle valor agregado.

“No podemos seguir vendiendo nuestros productos como materia prima. Vamos a impulsar para que Junín sea una región Agroexportadora y eso tiene que comenzar en Satipo”, indicó tras anunciar el saneamiento integral y la construcción de su estadio. Fernando Orihuela sostuvo además un diálogo con representantes de la CARE que integra a 45 comunidades nativas.