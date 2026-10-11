El 74% de los consumidores peruanos encuestados afirma haber recibido al menos un intento de fraude durante los últimos 12 meses, mientras que el 92% expresa preocupación por el uso de inteligencia artificial (IA) para cometer estafas o engaños digitales, según un estudio regional de Experian.

La investigación, denominada Del fraude digital a la confianza digital: fraude, identidad e inteligencia artificial, recoge las percepciones de consumidores de Perú, Colombia, Chile, México y Panamá sobre la seguridad en los servicios digitales.

Los resultados muestran que la preocupación por el fraude en Perú supera el promedio de los cinco países evaluados, en un contexto en el que la inteligencia artificial también está modificando la forma en que las personas interactúan con empresas y plataformas digitales.

¿Cuántos peruanos han recibido intentos de fraude digital?

De acuerdo con Experian, el 74% de los encuestados en Perú señaló haber recibido al menos un intento de fraude durante el último año, tres puntos porcentuales por encima del promedio regional de 71%.

Asimismo, el 88% considera que los intentos de fraude aumentaron respecto del año anterior. En el conjunto de países analizados, esa percepción alcanza el 82%.

El estudio también indica que el 71% de los peruanos encuestados conoce a alguien que fue víctima de fraude durante los últimos 12 meses.

Por otro lado, el 95% considera que estos delitos ocurren con frecuencia en el país.

Estas cifras corresponden a experiencias y percepciones declaradas por los participantes de la investigación. No equivalen a estadísticas oficiales de denuncias ni permiten determinar por sí solas cuántos delitos se cometieron.

Inteligencia artificial preocupa al 92% de consumidores peruanos

Uno de los principales hallazgos del estudio es la inquietud que genera el uso de inteligencia artificial para facilitar engaños.

En Perú, el 92% de los participantes manifestó preocupación por esta posibilidad, frente al promedio regional de 88%.

La tecnología puede intervenir en diferentes tipos de interacciones digitales, desde mensajes automatizados hasta contenidos audiovisuales, lo que plantea nuevos desafíos para reconocer la autenticidad de la información.

Según la investigación, el 48% de los encuestados peruanos se siente poco o nada seguro de poder identificar si una llamada, mensaje, imagen o video fue generado o alterado mediante inteligencia artificial.

Además, el 88% manifestó interés en aprender a identificar fraudes creados con IA.

¿Puede la inteligencia artificial ayudar a detectar estafas?

Aunque existe preocupación por el uso indebido de estas herramientas, los consumidores también muestran disposición a utilizarlas como parte de los mecanismos de seguridad.

El estudio señala que el 57% de los peruanos encuestados permitiría que sistemas de inteligencia artificial analizaran información para detectar posibles actividades fraudulentas.

Esta proporción supera el promedio regional de 52%.

Los resultados reflejan una diferencia entre la desconfianza hacia los posibles usos de la IA para engañar y la disposición a emplearla como herramienta de protección.

Sin embargo, la investigación no precisa en el material difundido qué tipos de información estarían dispuestos a compartir los participantes ni bajo qué condiciones de privacidad.

Uno de cada cuatro peruanos reporta experiencias relacionadas con bots e IA

Experian también examinó la confianza de los consumidores en los agentes inteligentes y bots utilizados para realizar interacciones digitales.

En Perú, el 25% de los encuestados afirmó haber experimentado o conocer situaciones de fraude relacionadas con agentes de inteligencia artificial, frente al 20% registrado como promedio regional.

Este indicador agrupa experiencias propias y situaciones conocidas por los participantes. Por lo tanto, no significa que uno de cada cuatro peruanos haya sido víctima directa de una estafa mediante bots.

La investigación también señala que solo el 2% de los encuestados afirmó que confiaría más en un agente de IA o bot para realizar un trámite financiero.

Este resultado muestra las reservas que todavía existen frente a la automatización de determinadas interacciones vinculadas con el dinero y la identidad.

La confianza digital se convierte en un desafío para las empresas

El crecimiento de los servicios digitales y de las herramientas automatizadas plantea nuevas exigencias para las organizaciones que interactúan con consumidores.

Además de prevenir operaciones fraudulentas, las empresas deben ofrecer mecanismos que permitan verificar la identidad de quienes participan en una transacción y reconocer la autenticidad de sus comunicaciones.

Víctor Nieto, jefe de Gestión de Productos DA de Experian SpanishLatam, explicó que la discusión sobre seguridad digital se está ampliando hacia la confianza en las interacciones.

“Hoy, además de protegerse frente a posibles engaños, los consumidores buscan tener certeza sobre quién está detrás de una interacción digital y si la información que reciben es auténtica”, afirmó.

El ejecutivo añadió que la innovación, la seguridad y la educación serán elementos importantes para fortalecer la relación entre los usuarios y los servicios digitales.

¿Cómo protegerse frente a posibles fraudes digitales?

Los resultados del estudio ponen de relieve la importancia de verificar la procedencia de las comunicaciones digitales, especialmente cuando solicitan datos personales, contraseñas o información financiera.

Ante un mensaje o llamada inesperada, una medida preventiva es comprobar su autenticidad mediante los canales oficiales de la empresa o entidad correspondiente.

También conviene evitar compartir códigos de verificación y revisar cuidadosamente las solicitudes de transferencias o cambios de datos bancarios, incluso cuando aparenten provenir de contactos conocidos.

La investigación de Experian muestra que, junto con el desarrollo de nuevas tecnologías, existe una demanda de información y herramientas que permitan a los consumidores reconocer posibles engaños.