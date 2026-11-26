Un total de 170 kilogramos de recursos hidrobiológicos fueron decomisados durante una intervención realizada a una embarcación pesquera artesanal en las Islas Chinchas, tras detectarse que los productos habían sido extraídos sin contar con el permiso de pesca correspondiente.

Intervención en el mar

La acción de vigilancia y control se desarrolló de manera conjunta con la participación de fiscalizadores del Ministerio de la Producción (PRODUCE), personal de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y guardaparques de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.

Durante la fiscalización, las autoridades identificaron 120 kilos de almeja y 50 kilos de pico de pato, recursos que sumaban 170 kilos y cuya extracción no contaba con la autorización exigida por la normativa pesquera.

Ante esta situación, se procedió al decomiso de los productos hidrobiológicos, que posteriormente fueron devueltos al mar, según la información difundida sobre el operativo.

Este tipo de intervenciones forma parte de las acciones de coordinación entre las instituciones encargadas de supervisar las actividades pesqueras y proteger los recursos marinos dentro de las áreas naturales protegidas.

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