Los integrantes de la Asociación de Pescadores de Camarones Río San Juan de Chincha denunciaron que como consecuencia de las labores de limpieza y descolmatación del río se está afectando los recursos hidrobiológicos. Frente a este escenario la decisión fue paralizar los trabajos demandando la presencia de un representante de la empresa constructora y del Gobierno Regional de Ica.

Reclamo de asociación

Los pescadores refieren que con presencia policial evidenciaron la mortalidad de camarones, pejerrey, además de bagre. Tras la constatación los trabajos se detuvieron. Sin embargo, al día siguiente (sábado) las maquinarias volvieron a realizar la remoción de las piedras y hábitat de las especies de río. La comunidad dedicada a la pesca de camarones cuestionó el desacato y tomaron la decisión de detener las labores.

Ellos indican que hace menos de tres meses realizaron el repoblamiento de camarón en el río San Juan con la esperanza de recuperar su inversión en los meses de noviembre y diciembre. Sin embargo, en pleno inicio de la temporada de pesca están enfrentando la afectación al recurso hidrobiológico, que se convierte en la principal fuente de ingreso económico para decenas de familias de sectores como Aylloque.

Los manifestantes aseguran no estar en contra de la limpieza y descolmatación del afluente por donde descargan las aguas nuevas que están próximas a llegar e incluso los posibles huaicos. No obstante, consideran que los trabajos deben ser definitivos para la protección de la agricultura y viviendas, y que además debieron realizarse en meses anteriores, ya que, en la actualidad afecta la extracción del camarón.

La Asociación está solicitando mesa de diálogo con los representantes de la constructora y también con el Gobierno Regional de Ica para encontrar solución a la problemática sin afectar la labor de ambos frentes. Cabe mencionar que el trabajo en el río San Juan tienen previsto realizarse en los sectores conocidos como Huancor 2, Huachinga, San Pedro 2, San Pedrito, y otros, que son donde se realizan la pesca del crustáceo.

EL DATO: Los pescadores de La Culebrilla así como de Aylloque para contar con este recurso en el río San Juan realizan el repoblamiento cada año. Ellos, traer larvas desde la Reserva Nacional San Fernando para salvar la temporada y dar vida a la quebrada de Alto Larán.

LA CIFRA: 2 veces se han paralizado las labores por reclamo de los camaroneros.

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