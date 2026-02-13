El presidente de la Asociación de Camaroneros, Elías Magallanes Gutiérrez, denunció que personas inescrupulosas han realizado envenenamiento en el río San Juan, afectando a especies como el camarón y pejerrey. En la evaluación realizada por los pescadores asociados se detectó mortalidad en al menos tres kilómetros del afluente, desde el tramo de Punta de Diamante hacia abajo.

Inspección en el río

Magallanes indicó que al recorrer el río se llevó la ingrata sorpresa al ver los camarones muertos. Durante la inspección también ubicaron a los posibles responsables, quienes fueron derivados a la comisaría de Alto Larán. “Le pedimos a todas las personas no envenenar el río, recuerden que eso es pena de cárcel”, dijo el presidente. Asimismo, exhortó a los pescadores informales realizar la extracción de manera responsable, no envenenando.

Por su parte, Lucy Sotelo de Medrano, integrante de la Asociación, señaló que en esta temporada el camarón se encuentra en veda para su etapa reproductiva y que como consecuencia del envenenamiento se está afectando este ciclo. “Una hembra de camarón pone entre 10 mil a 20 mil huevos, y envenenando el río están causando un daño enorme”, dijo.

Cabe indicar que la Asociación para evitar el despoblamiento de la especie ha tenido que viajar a otros estuarios para traer las larvas con el fin de mantener el atractivo de los poblados de la cuenca.

VIDEO RECOMENDADO