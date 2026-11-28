El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) modificó las condiciones para el uso de placas rotativas en vehículos nuevos y amplió de 15 a 30 días calendario el plazo máximo de vigencia de esta identificación temporal.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 021-2026-MTC, que modifica el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje. El cambio busca facilitar la circulación de las unidades nuevas mientras se completa su inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular.

La ampliación también comprende a las personas naturales o jurídicas que adquieren vehículos nuevos comercializados por las empresas usuarias, así como a quienes importan unidades nuevas para uso propio. El plazo se contabiliza desde la entrega de la placa rotativa.

Sin embargo, esta identificación dejará de tener vigencia antes de los 30 días si el propietario recibe la placa definitiva. En ese escenario, deberá solicitar la devolución de la placa rotativa una vez concluida su asignación.

Por otro lado, el decreto establece que, desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2027, quedarán suspendidas determinadas disposiciones técnicas para las placas de vehículos menores de la categoría L. La medida comprende los requisitos relacionados con la placa holográfica delantera y la calcomanía electrónica con dispositivo verificador pasivo (RFID).

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Según los considerandos de la norma, esta suspensión permitirá implementar adecuadamente las nuevas características de la Placa Única Nacional de Rodaje para dichas unidades.

La disposición mantiene, además, la restricción que impide a los vehículos con placas rotativas prestar servicios de transporte público. También incluye a los vehículos usados que salen de los recintos aduaneros luego de su nacionalización y se trasladan hacia las zonas registrales donde deben completar su inscripción.