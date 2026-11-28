¿Qué transmite un pueblo cuando cuenta sus historias? Para el historiador belga Jan Vansina, la tradición oral logra que la palabra pase de viva voz de una generación a otra. Quienes escuchan las historias populares y las vuelven a contar no solo las hacen suyas; en realidad, ayudan a su comunidad a reconocerse en su pasado.

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La escritura es también una manera de volver a contar lo que hemos oído. En CUENTOS TRADICIONALES. Mitos y leyendas de Chugay, el antropólogo Willan Castillo Briceño reescribe los relatos que escuchó de viva voz. Al editarlos y publicarlos, los pone al alcance de los lectores, animado por ese espíritu del que nos habla Jan Vansina.

TIERRA PRODIGIOSA

En los 32 relatos del libro, la voz de quienes recuerdan nos devuelve a lugares donde una faena, un encuentro o un susto se vuelven memorables. En “Origen de San Isidro Labrador de Chugay”, por ejemplo, don Nicolás Araujo Juárez araba su parcela cuando desenterró una pequeña imagen: “apareció un santito, como un tesoro”. Así comienza la historia que Chugay cuenta sobre el origen de su fiesta patronal.

Según el relato, la familia de don Nicolás y el pueblo reconocen en la imagen al santo que será su patrón. Cada mayo, el desfile de yuntas recuerda a los animales que acompañaban al labrador en la faena. Al verlas desfilar, la comunidad vuelve sobre su propia historia y guarda en su memoria el modo de trabajar la tierra.

La tierra que se trabaja guarda también sus misterios. En el cerro Culantrillo, la niebla envuelve a la tía Furgencia y la lleva hasta una laguna de barandas doradas, donde una anciana de muelas amarillas le ofrece naranjas de oro a cambio de su “bolo” de coca. El trueque, en medio de esta prodigiosa circunstancia, nos vuelve a los secretos de la tierra.

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PARAJES ENCANTADOS

La tía Furgencia se rehúsa al intercambio y el cerro, que en el relato parece obrar por voluntad propia, le dispersa el ganado. La pérdida de sus ovejas y la sordera que le sobreviene después traducen las misteriosas amenazas que nos acechan.

En el mismo cerro, una pastora llamada Juana Rodríguez comparte las tardes con una mujer cuya compañía le agrada (relato “Las dos pastoras”). Cuando Juana enferma, sus familiares le advierten que esa “china de veras” es la pastora encantada del cerro. Esa revelación basta para que releamos la amistad a la luz de lo que “los mayores” saben.

También una obra comunal puede quedar en nuestra memoria. Durante las “repúblicas” para abrir la carretera, un trabajador sueña con una mujer que le exige dejar intacto su territorio. El nombre que le pusieron al lugar (“La Gringa”) guarda el recuerdo de esa advertencia avalada por derrumbes y terroríficas apariciones nocturnas.

VOCES COTIDIANAS

Las apariciones también forman parte de lo que se cuenta en torno a las costumbres del duelo. Durante “el lavatorio” que sigue al sepelio, don Gregorio Rodríguez (difunto) le entrega una frazada a Francisco Murga y pide que lo velen. Cuando los familiares reconocen la prenda, el susto del muchacho pone los pelos de punta a todos.

En otros relatos, el miedo acaba en risa cuando menos se espera. Durante un almuerzo de peones, una papa cae donde hay excremento de gallina. Don Manuel Sedano la ensucia todavía más, se la come y dice: «Pa que no se ría el diablo». La frase expresa la burla del maligno, pero también el contrapunteo con el humano.

El cuidado con que se recoge el habla de Chugay se aprecia tanto en ese remate como en el glosario. Allí figuran voces como caisha, chule, das, jaque, shalpiento, taitito, etc. Estas palabras o expresiones nos familiarizan con los sucesos y nos conectan con nuestra historia.

MEMORIA COMPARTIDA

El recuerdo de las jornadas del colegio José Faustino Sánchez Carrión también se transmite de viva voz y tiene el ritmo de las canciones. Al evocar esos días, vuelven a oírse Mujer andina y Mi Perú. En esas canciones queda algo de la vida escolar que compartieron quienes hoy la recuerdan.

Willan Castillo Briceño entrevistó a pobladores de mayor edad y deja constancia de ello en las páginas finales del libro. Ese registro nos permite reconocer a quienes confiaron al recopilador lo que habían oído o recordaban. El cuidado de consignar sus nombres da a la memoria de Chugay el rostro de quienes la han transmitido.

Para quienes crecen en Chugay, leer estas páginas puede ser una manera de volver a mirar el camino, el cerro o la parcela que conocen. Una historia como la de La Gringa da pie a preguntar a los mayores quiénes abrieron la carretera y cómo se organizaban las faenas. De estas lecturas pueden nacer infinitas oportunidades de diálogo y conexión.

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NUEVAS LECTURAS

Con este libro, los jóvenes podrán descubrir qué detalles recuerdan sus mayores y cómo los cuentan. O quizá escuchen una versión distinta. No importa. También así se aprende a escuchar la historia del lugar que se habita.

Volvamos al surco de Loma de las Escobas, donde el arado saca a la luz una pequeña imagen. Quien abra el libro de Willan Castillo podrá seguir esa historia hasta la fiesta de mayo y escuchar, entre yuntas, aparecidos y risas, otras voces de Chugay.

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