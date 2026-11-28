Un nuevo capítulo se abre en la investigación por presunto lavado de activos que afronta el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra. El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo desaprobó el pedido del Ministerio Público para archivar el proceso seguido contra el dirigente deportivo y su esposa, Orfelinda de los Milagros Correa Pajares.

Decisión Judicial

La decisión fue adoptada por la jueza Cinthia Pérez Sandoval, quien consideró que existen elementos de convicción suficientes para sustentar el eventual enjuiciamiento de ambos investigados. Entre estos figura una pericia contable que determinó un presunto desbalance patrimonial de S/2 millones 890 mil 752,76 en el patrimonio de Lozano, correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2011 y noviembre de 2018.

La Fiscalía había solicitado el sobreseimiento al considerar que no contaba con elementos suficientes para sustentar una acusación, principalmente porque estaba pendiente una pericia contable en esta investigación y la recepción de información bancaria y tributaria de los imputados.

Sin embargo, la magistrada resolvió elevar el expediente al fiscal superior competente para que ratifique o rectifique el requerimiento de sobreseimiento. De esta manera, la solicitud de archivo todavía deberá pasar por una nueva evaluación del Ministerio Público.

La investigación comprende presuntas operaciones de conversión y transferencia de dinero de origen ilícito mediante la adquisición de propiedades, construcción de inmuebles y constitución de empresas en Chongoyape, entre ellas el colegio Juan Pablo II y el hotel T11.