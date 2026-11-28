Los ciudadanos que han sido designados miembros de mesa para la Segunda Elección Regional (SER) 2026 podrán participar en la jornada nacional de capacitación que realizará la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tacna el 29 de noviembre en 45 locales. Los miembros de mesa –tanto titulares como suplentes– tienen la opción de acudir a cualquiera de dichos recintos entre las 8:00 a 13:00 h del domingo.

Personal especializado del organismo electoral conducirá sesiones con distintos grupos de miembros de mesa que deseen conocer y desempeñar adecuadamente las funciones propias de su rol. En dichas sesiones, aprenderán, por ejemplo, cómo se debe instalar una mesa y conducir la votación. Asimismo practicarán las tareas del escrutinio, conteo de votos y llenado de actas.

Recibirán 165 soles en compensación

El domingo 29 se contará con el material de capacitación –similar al que se usará el día de las elecciones– que ha sido distribuido por la ONPE a todos los locales donde se llevará a cabo la jornada de capacitación para que sea utilizado por los miembros de mesa.

Quienes reciban completa la capacitación y ejerzan el cargo estarán cumpliendo el requisito exigido para contar con un día de descanso remunerado no compensable. Este beneficio se suma a los 165 soles que recibirán, como compensación económica, aquellas personas que lleguen a ser miembros de mesa, por haber salido sorteadas o por haber asumido ese papel estando en la fila de electores.

Multa de 275 soles para ausentes

En el otro extremo, se les impondrá una multa de S/ 275 a los miembros de mesa que no se presenten para instalar la mesa. Tanto los titulares como los suplentes son convocados a las 6:00 horas en sus respectivos locales de votación.