Un viaje que debía ser de rutina terminó en un violento asalto para un empresario que perdió más de 70 mil soles luego de ser interceptado por delincuentes armados cuando se desplazaba en un taxi colectivo por el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica. El atraco ocurrió aproximadamente a las 2:40 de la tarde del viernes 27 de noviembre.

Inseguridad ciudadana

El agraviado, identificado con las iniciales R.C., había acudido minutos antes a una agencia del banco, ubicada en la plaza de Armas de Ica, donde retiró una considerable cantidad de dinero en efectivo. No se encontraba solo, pues estaba acompañado de su esposa.

Después de salir de la entidad financiera, ambos tomaron un taxi colectivo para trasladarse hacia La Tinguiña. En el mismo vehículo viajaba una segunda pasajera, sin imaginar que durante el recorrido serían sorprendidos por sujetos que tenían armas de fuego.

La unidad avanzaba por la avenida Finlandia, en el sector conocido como Los Lunas, cuando dos motocicletas le cerraron el paso. De ellas descendieron los criminales, quienes, portando armas de fuego, redujeron a sus víctimas y se enfrentaron al empresario en medio de un forcejeo.

Pese a la resistencia, los delincuentes consiguieron quitarle los más de 70 mil soles que llevaba consigo y huyeron del lugar. El dinero había sido retirado apenas unos minutos antes del banco, por lo que no se descarta que los responsables hayan seguido sus movimientos mediante la modalidad conocida como el “marcaje”.

Cabe señalar que, esta semana también registro otro robo armado en pleno centro de Ica. El 24 de noviembre una mujer fue atacada por un grupo de delincuentes que la interceptó cuando estaba en el interior de un local en la calle Cajamarca, luego de salir de una entidad bancaria. Los sujetos le habrían arrebatado más de 40 mil soles.

De acuerdo con la información preliminar, fueron cuatro los individuos que participaron en el atraco y se desplazaban a bordo de dos motocicletas. Una de las unidades sería una motocicleta tipo cross, de color rojo. Los delincuentes habrían seguido a la mujer.

Tras concretar el robo, los delincuentes huyeron rápidamente a bordo de las motocicletas, dejando a la víctima tendida e inconsciente sobre la vereda.

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