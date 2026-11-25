Un violento asalto a mano armada se registró a plena luz del día y en pleno Cercado de Ica, donde una mujer fue atacada por un grupo de delincuentes que la interceptó cuando estaba en el interior de un local en la calle Cajamarca, luego de salir de una entidad bancaria. Los sujetos le habrían arrebatado más de 40 mil soles.

‘Marcas’ armados

De acuerdo con la información preliminar, fueron cuatro los individuos que participaron en el atraco y se desplazaban a bordo de dos motocicletas. Una de las unidades sería una motocicleta tipo cross, de color rojo. Los delincuentes habrían seguido a la mujer.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad registraron la violencia con la que actuaron los asaltantes. En la grabación se observa cómo dos sujetos descienden de una de las motocicletas, todavía con los cascos puestos, ingresan al local y se abalanzan directamente contra la mujer quien logra salir a la vía pública, siendo perseguida por los ‘marcas’ que logran derribarla a la vereda. Uno de ellos vestía prendas con cintas reflectivas.

Lejos de detenerse, uno de los delincuentes, que portaba un arma de fuego, continuó agrediendo a la mujer mientras permanecía tendida en el concreto. En ese momento, otra mujer intentó intervenir para auxiliarla y evitar que los sujetos continuaran atacándola; sin embargo, no pudo contener la fuerza de los dos individuos, quienes finalmente consiguieron arrebatarle el dinero.

Tras concretar el robo, los delincuentes huyeron rápidamente a bordo de las motocicletas, dejando a la víctima tendida e inconsciente sobre la vereda.

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