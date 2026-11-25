La Fiscalía formalizó una investigación preparatoria contra la promotora, el director y la psicóloga del colegio particular Lord Byron de Arequipa, por el presunto delito de omisión de denuncia, relacionado con un caso de violencia sexual contra una estudiante menor de edad que habría sido cometido por un docente de la institución.

Los investigados son Lidia Silvia Medina Lazo, promotora del colegio; Jeffrey Dagmar Fernández Castillo, director; y Blanca Jemina León Alfaro, psicóloga. Según la Disposición Fiscal N.° 07-2026, emitida el 17 de noviembre de 2026, los tres habrían conocido los hechos, pero no habrían comunicado oportunamente el caso a las autoridades correspondientes.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el 24 de abril de 2025 los padres de la estudiante acudieron al colegio para informar que su hija habría sido víctima de violencia sexual por parte de un docente. Inicialmente fueron atendidos por la psicóloga y posteriormente por la promotora, a quien también le comunicaron lo ocurrido.

Ese mismo día, la promotora y el director habrían sostenido una reunión con el profesor señalado. Durante el encuentro, el docente firmó una carta de renuncia y un compromiso para mantenerse alejado de la menor. Sin embargo, estas medidas no habrían sido acompañadas de la comunicación oportuna a las autoridades ni del registro correspondiente en el sistema SISEVE, plataforma del Ministerio de Educación para reportar casos de violencia escolar.

Ante la falta de una denuncia formal por parte del colegio, los padres acudieron el 25 de abril de 2025 a la Comisaría de Sachaca para denunciar los hechos.

La situación también fue comunicada a la UGEL Norte el 28 de abril. Al revisar la plataforma SISEVE, la especialista de Convivencia Escolar habría comprobado que no existía ningún registro del caso por parte de la institución educativa.

Un día después, el 29 de abril, personal de la UGEL realizó una visita al colegio Lord Byron. Según la disposición fiscal, después de esta intervención recién se habría iniciado el registro del caso en SISEVE y presentado una comunicación ante la Comisaría de Cayma.

La Fiscalía considera que las autoridades educativas tenían la obligación de comunicar estos hechos a las instancias correspondientes, conforme a los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación. Por ello, busca determinar si incurrieron en el delito de omisión de denuncia, al no informar oportunamente sobre la presunta agresión sexual contra la estudiante.

Como parte de la investigación, el Ministerio Público dispuso realizar diligencias durante 30 días, entre ellas solicitar información a la UGEL Norte, al Ministerio de Educación, al Gobierno Regional de Arequipa e Indecopi. También se recogerán declaraciones y documentos para esclarecer qué acciones adoptó cada uno de los investigados y cuándo se comunicó formalmente el caso.

Cabe precisar que esta investigación contra los tres integrantes del colegio es independiente del proceso seguido contra el docente señalado como presunto autor de la violencia sexual. La Fiscalía todavía debe determinar si la promotora, el director y la psicóloga tienen responsabilidad penal por la presunta omisión de denuncia.