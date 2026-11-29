Hay raras ocasiones en el fútbol en el que dos rivales se ven las caras tres veces en menos de dos semanas. Al mismo estilo que en Europa, Sport Huancayo y Universitario serán protagonistas de una semifinal muy peleada en busca del título nacional de la Liga 1 (3:00 p. m., L1 MAX).

RIGOR

Curiosamente, el choque debe iniciar en la altura de la ciudad incontrastable, tal como hace una semana. Sin embargo, solo uno querrá que esa historia se repita. En dicho duelo, que le dio el trofeo del Torneo Clausura al “Rojo matador”, los locales consiguieron un contundente 4-1.

Aprovechando la intensidad, adaptación a los miles de metros sobre el nivel del mar y fallos propios de la “U”, los dirigidos por el DT Richard Pellejero dominaron a placer. Al margen del liderazgo de Ricardo Salcedo en el medio, la velocidad de Daniel Porozo y la precisión de Javier Sanguinetti fueron y serán un peligro constante.

En tanto, en conjunto crema tiene dos temas: a favor, el peso de su histórico tricampeonato reciente; y en contra, la ausencia de un sistema que rinda con solvencia. Los cambios de técnicos no funcionaron y ni la llegada de Fabián Bustos mejoró los réditos. Eso sí, ya sabe qué características del juego afinar.

Además, contará con el regreso de algunas figuras importantes, como Horacio Calcaterra, uno de los ejes en el medio, quien está listo para sumar minutos. Eso sí, la preocupación está arriba: Gianluca Lapadula sigue sentido y todo apunta a que dejará solo a Alex Valera. A la vez, la línea defensiva es un déficit y la inclusión de Miguel Vargas en lugar de Diego Romero no ha dado frutos.

Pasado

La última vez que la “U” venció a Sport Huancayo en la altura fue en 2019 (1-0). Tras ello, sacó tres derrotas y dos empates.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad