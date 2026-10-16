La Policía Nacional del Perú anunció el despliegue de diversas unidades especializadas para reforzar la seguridad durante los recorridos procesionales del Señor de Luren, programados para el 19 y 25 de octubre en la provincia de Ica. El operativo busca prevenir hechos delictivos, mantener el orden público y garantizar la integridad de los miles de fieles que participarán en las actividades religiosas del mes morado.

Seguridad en la procesión

La presentación del servicio policial denominado “Señor de Luren 2026” se realizó en el atrio del templo de Luren, donde el coronel PNP Daniel Enrique Elías Soto, jefe encargado de la Región Policial Ica, informó sobre las acciones previstas para acompañar las celebraciones.

El despliegue contempla la participación de agentes del Grupo Terna, Tránsito, Seguridad del Estado, Turismo, Carreteras, Unidad de Servicios Especiales (USE), la Divincri y el servicio de emergencia 105, entre otras unidades. La intervención no estará limitada a la vigilancia de las actividades religiosas, sino que también estará acompañada de operativos preventivos y acciones de inteligencia para detectar y capturar a personas vinculadas con delitos.

El coronel Elías Soto señaló que se reforzarán las intervenciones a quienes utilizan motocicletas lineales, mototaxis y otros vehículos. Asimismo, sostuvo que se realizarán intervenciones a personas extranjeras para verificar su situación migratoria y actuar conforme a la normativa vigente. El oficial añadió que en intervenciones anteriores se habían conseguido diversas capturas y adelantó que se reforzarán los operativos contra personas que porten armas de fuego o estén presuntamente involucradas en delitos graves.

El servicio especial tendrá su día central el lunes 19 de octubre, fecha en que está programado el primer recorrido procesional del Señor de Luren, cuyo inicio está previsto para las 5:00 de la tarde y la procesión llegará hasta el distrito de Parcona. El segundo recorrido se realizará el domingo 25 de octubre, por lo que el despliegue policial se mantendrá para cubrir ambas jornadas religiosas.

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