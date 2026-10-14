Las novenas en honor al Señor Crucificado de Luren se desarrollan en la provincia de Ica como parte de las celebraciones religiosas de octubre. Entre el jueves 8 y el martes 13 se realizaron seis jornadas, con la participación de gremios, instituciones y grupos parroquiales. Las actividades incluyen el rezo del Santo Rosario y la novena desde las 6:45 p. m., seguido de la celebración de la santa misa a las 7:30 p. m., bajo la dirección del fray José Luis Aquilla Cambal, de la Orden de los Carmelitas Descalzos.

Devoción iqueña

En días anteriores, ya han participado como novenantes el Gremio de Abastecedores, el Centro Social de Ica, la Hermandad Femenina del Señor de Luren, la Hermandad del Señor Crucificado de Luren, la Hermandad Chalaca del Señor de Luren y la Dulcería y Pastelería Velazco.

Asimismo, participaron la Asociación de Talleres de Mecánica y Anexos de Ica y el Consejo Regional IX del Colegio Médico de Ica, entre otras instituciones. Durante las novenas se registra una masiva asistencia de fieles que acuden para expresar su devoción al Cristo Moreno. En algunas jornadas, las actividades incluyen la quema de castillos, conciertos, retretas y otras manifestaciones religiosas y culturales.

La sexta novena se realizó el martes 13 y estuvo dedicada a las familias, bajo el lema “Familias que sirven al Señor”. Participaron como novenantes la Federación de Transportistas ATUSI-Ica y el Estudio Jurídico Ramos Quispe Abogados & Asociados S.A.C., como parte de las instituciones que se suman a las celebraciones religiosas.

La programación continuará este miércoles 14 con la jornada dedicada a los enfermos, bajo el lema “Sus heridas nos curaron”. Los novenantes serán la Hermandad de Sahumadoras del Señor de Luren, Rotary Club Luren Ica y el Colegio de Enfermeros del Perú, Regional XV-Ica.

Para el jueves 15 está prevista la Eucaristía Jubilar por los sacerdotes y la vida consagrada, con el lema “Permanecer en Cristo”. En esta jornada participarán como novenantes el Colegio de Contadores Públicos de Ica y la Constructora e Inmobiliaria Las Gaviotas de Carhuaz S.A.C.

El viernes 16 se realizará la última jornada del novenario, dedicada a los trabajadores y profesionales, bajo el lema “Constructores de esperanza”. Entre los novenantes figuran el Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Ica, el Colegio de Ingenieros de Ica, el Colegio de Arquitectos de la Región Ica y la Hermandad Femenina del Señor de Luren.

Tras culminar las novenas, las actividades religiosas continuarán con las celebraciones previas a la festividad central. La feligresía se prepara para acompañar al Señor Crucificado de Luren, una de las expresiones de fe más representativas de la provincia de Ica, que cada octubre reúne a numerosos devotos.

La Hermandad del Señor Crucificado de Luren anunció el primer recorrido procesional para el lunes 19 y martes 20 de octubre de 2026. La salida está programada para el lunes a las 5:00 p. m. desde la calle Nazca. La culminación está prevista para el martes a las 12:00 del mediodía en la calle Nazca, donde se celebrará la santa misa antes del retorno de las Sagradas Andas al Santuario del Señor de Luren.

Por otro lado, la Hermandad del Señor Crucificado de Luren (HSCL) informó que modificó el recorrido procesional debido a la continuidad de las obras en la avenida Acomayo–Parcona, que impiden el tránsito seguro de las Sagradas Andas. La institución señaló que el anda procesional ingresará a Parcona por el puente Grau y seguirá por la avenida Siete, hasta el puente Cutervo, para luego regresar por la Av. Cutervo.

EL DATO: Tras las misas se realiza el encendido del tradicional castillo y se ofrece presentaciones musicales en honor al Santo patrono iqueño.

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