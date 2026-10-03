La festividad del Señor de Luren de Ica presentará importantes novedades este 2026. Durante una conferencia de prensa, el R.P. José Luis Santa Cruz Pereyra OCD, párroco y superior del Santuario del Señor de Luren, confirmó que la sagrada imagen llegará hasta el distrito de Parcona durante su primer recorrido procesional, además de anunciar modificaciones en los horarios y rutas programadas para este mes morado.

Recorrido modificado

El primer recorrido comenzará el lunes 19 de octubre a las 5:00 de la tarde y se extenderá hasta el mediodía del martes 20. Sobre la principal novedad, el sacerdote confirmó: “Va al distrito de Parcona, en el primer recorrido, va a cruzar el puente Grau”, señalando que la procesión continuará por la avenida Siete y otros sectores antes de retornar hacia el santuario.

La ruta partirá desde la calle Nazca y continuará por Piura, avenida Cutervo, Lima, Andahuaylas, avenida San Martín, Chiclayo y J.J. Elías. Posteriormente, la imagen ingresará a la I.E. San Luis Gonzaga y seguirá por Matías Manzanilla, avenida Municipalidad, Bolívar y Grau, para luego cruzar el puente Grau y avanzar hacia Parcona.

El padre Santa Cruz Pereyra explicó que el ingreso al vecino distrito fue coordinado previamente con sus autoridades. “Eso fue lo primero, porque la pregunta fue antes, incluso antes de iniciar todo deseo”, indicó. Asimismo, destacó las condiciones encontradas para el paso de la multitud: “La avenida 7 nos ha venido bien por los espacios, es amplia (…) está muy, muy buena para el recorrido”.

Después de ingresar por la avenida Siete, la procesión continuará por el pasaje Orongo y Acomayo, para posteriormente cruzar el puente Cutervo y retornar hacia Ica por la avenida Cutervo, Ayacucho y Nazca. El primer recorrido culminará el martes 20 de octubre al mediodía, con una Santa Misa antes del ingreso de la imagen al santuario.

El sacerdote también explicó que la salida a las 5:00 de la tarde implicará una preparación especial de la imagen y su anda. “Es todo un trabajo (…) también en el armado entra el proceso de la devoción, o sea, no es simplemente cubrir el tiempo, es cómo lo tratamos al Señor, es todo un rito”, manifestó al referirse a las labores previas a la procesión.

Para el domingo 25 de octubre se encuentra programado el segundo recorrido procesional, que comenzará a las 9:00 de la mañana, según el programa presentado. La imagen recorrerá sectores de Ica por calles y avenidas como Ayacucho, Conde de Nieva, Francisco Flores, Nicolás de Rivera el Viejo, Juan Pablo Fernandini, Orquídeas, Tacones, Azahares y Los Nardos.

Durante esta segunda jornada, el Señor de Luren llegará a la Parroquia Sagrada Familia y pasará por las inmediaciones de los colegios profesionales de Ingenieros y Médicos, además de visitar a la Compañía de Bomberos. Luego continuará por las avenidas Cutervo y San Martín antes de retornar por Piura y Nazca hacia su santuario.

Las celebraciones religiosas comenzarán antes de las procesiones con las tradicionales novenas desde el 8 de octubre. “Comenzamos este 8 de octubre, a partir de las 6:45 de la tarde con el rezo del Santo Rosario, con el rezo de la novena a nuestro Señor de Luren y después (…) con la celebración eucarística”, precisó Santa Cruz Pereyra.

El párroco también recordó que este 2026 las celebraciones coinciden con los 80 años de creación de la Diócesis de Ica y los 75 años de presencia de los Padres Carmelitas Descalzos en Ica. Durante su intervención sostuvo que estas fechas buscan integrarse a la celebración del mes morado y reforzar la participación de la Iglesia local.

Finalmente, Santa Cruz Pereyra invitó a los devotos a visitar el santuario no únicamente durante las actividades nocturnas.

“Durante el día va a estar abierto el museo, está abierto el santuario; quien quiera estar un momento más hablando con el Señor, conversándole, contándole sus silencios, sus penas y alegrías, vengan durante el día”, expresó.

La Hermandad del Señor Crucificado de Luren también informó que difundirá las disposiciones y actividades de los recorridos mediante sus canales oficiales.

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