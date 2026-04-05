Por las celebraciones de Semana Santa, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, realizó un emotivo homenaje al Señor de Luren, patrono de la región, reafirmando la profunda fe y devoción que caracteriza a la población de Ica.

Fe y devoción

El acto contó con la participación activa de los trabajadores de la dirección regional, quienes se encargaron de la organización de la jornada y de la preparación de una colorida alfombra en el recorrido procesional, símbolo de la tradición y la devoción religiosa de la comunidad. Además, se entregaron estampas del Señor de Luren a los asistentes.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente de respeto y solemnidad, convirtiéndose en un espacio de reflexión y encuentro para los presentes, quienes pudieron reafirmar su fe y valorar las expresiones culturales y religiosas que forman parte del legado de Ica.

Ingreso triunfal

Cabe señalar que, con una masiva participación de fieles y profunda devoción, ayer el Señor de Luren culminó su recorrido procesional en la provincia de Ica, marcando uno de los momentos más significativos de las celebraciones de Semana Santa.

El ingreso de la imagen al santuario se produjo ayer a las 12:15 del mediodía, en lo que fue descrito por los asistentes como un “retorno triunfal”, tras 17 horas continuas de recorrido por diversas calles de la ciudad. Previamente, se celebró una misa que congregó a numerosos devotos, quienes acompañaron con cánticos, oraciones y muestras de fe durante toda la jornada.

El Cristo moreno, símbolo central de la religiosidad iqueña, recorrió distintos puntos de la ciudad como parte de las actividades tradicionales de Semana Santa, reafirmando una vez más el fuerte arraigo cultural y espiritual de esta festividad en la población.

Autoridades locales y organizadores destacaron el orden y la participación de la ciudadanía, así como el compromiso de las hermandades y voluntarios que hicieron posible el desarrollo de la procesión.

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