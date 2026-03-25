En la provincia de Ica, se presentó oficialmente el programa de actividades por Semana Santa 2026, una de las celebraciones religiosas más representativas del sur del país, que cada año moviliza a miles de fieles y visitantes en torno a las tradicionales manifestaciones de fe dedicadas al Señor de Luren.

Recorrido procesional

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en el Salón Parroquial Santiago de Luren, donde autoridades eclesiásticas detallaron el cronograma que se desarrollará del 29 de marzo al 5 de abril, destacando las procesiones, celebraciones eucarísticas y jornadas penitenciales que marcarán este periodo.

La programación se iniciará el domingo 29 de marzo con la celebración de Domingo de Ramos, fecha que conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Durante el día se realizará la bendición de ramos en todas las misas, mientras que por la tarde tendrá lugar la procesión del Señor del Triunfo, una de las primeras actividades multitudinarias de la semana.

El recorrido procesional comenzará a las 5:00 p.m. desde la calle Nazca, continuará por las calles Lima y Bolívar, ingresará a la Plaza de Armas y seguirá por avenidas principales como Municipalidad y Grau, hasta retornar por la calle Ayacucho. La procesión culminará aproximadamente a las 7:30 p.m. con el ingreso al Santuario del Señor de Luren, donde se celebrará la misa solemne de la fecha.

Durante el lunes 30 y martes 31 de marzo se desarrollarán jornadas de confesiones en el marco de las misas programadas, facilitando la participación de los fieles en el sacramento de la reconciliación. Esta preparación espiritual continuará el miércoles 1 de abril con la liturgia penitencial, dedicada íntegramente a la reflexión y al recogimiento.

El jueves santo, 2 de abril, se llevarán a cabo las celebraciones eucarísticas propias de la fecha. A las 7:00 p.m. se realizará la Cena del Señor, que incluirá el tradicional lavatorio de pies como signo de servicio y humildad. Posteriormente, se efectuará la procesión del Santísimo Sacramento hacia el monumento, ubicado en el salón parroquial, donde se desarrollará una vigilia acompañada por grupos y coros de la comunidad.

El viernes santo, 3 de abril, considerado uno de los días centrales de la Semana Santa, iniciará a las 7:00 a.m. con la tradicional bajada de la imagen del Señor de Luren, acto que congrega a cientos de devotos. A partir de las 9:00 a.m. se abrirá el espacio de veneración pública de la imagen.

Por la tarde, a las 5:00 p.m., se celebrará la liturgia de la Pasión y Muerte del Señor, que incluye la adoración de la cruz y la comunión. Horas más tarde, a las 7:00 p.m., se dará inicio a la procesión principal del Señor de Luren, una de las más extensas y emblemáticas de la región.

Este recorrido procesional se prolongará por más de 16 horas, abarcando calles y avenidas principales de la ciudad, entre ellas Piura, Cutervo, San Martín, Municipalidad, Loreto, Arequipa, Tacna, Grau, Maurtua, Pisco y Ayacucho, además del paso por la Plaza de Armas y sectores tradicionales. La procesión culminará el sábado 4 de abril al mediodía con el retorno de la imagen al Santuario del Señor de Luren.

El sábado santo estará marcado por la llegada de la imagen en horas de la mañana, seguida de una celebración de la palabra centrada en el acompañamiento a la Virgen María en su dolor. Ese mismo día, a las 8:00 p.m., se celebrará la Vigilia Pascual, considerada el momento litúrgico más importante del calendario cristiano, en el que se conmemora la resurrección de Cristo.

Las actividades concluirán el domingo 5 de abril con la celebración del Domingo de Resurrección, que se desarrollará en los horarios habituales de misa.

Durante la presentación del programa, el párroco del Santuario de Luren, padre José Luis Santa Cruz, enfatizó la importancia de vivir la Semana Santa más allá de las manifestaciones externas, destacando el valor de la Vigilia Pascual como eje central de la fe.

“El sentido de la Semana Santa no termina con el ingreso de la imagen al templo. La celebración culmina en la Vigilia Pascual, donde se proclama que Cristo ha muerto y ha resucitado. Es una invitación a renovar la fe y a comprender que la esperanza no se detiene en la muerte, sino que se proyecta en la resurrección”, señaló.

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