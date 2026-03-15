Con el objetivo de garantizar el desarrollo ordenado y seguro de las actividades religiosas de la Semana Santa 2026, autoridades locales y representantes de diversas instituciones participaron en una reunión de coordinación para definir aspectos relacionados con el recorrido procesional del Señor de Luren, una de las manifestaciones de fe más importantes de la región Ica.

Para la procesión

La jornada fue organizada por la Parroquia Santiago de Luren en conjunto con la Hermandad del Señor Crucificado de Luren. Durante la reunión se abordaron temas logísticos, de seguridad y de organización vinculados a la tradicional procesión que congrega cada año a miles de fieles en la ciudad.

En el encuentro participaron representantes de la Municipalidad Provincial de Ica, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, el Gobierno Regional de Ica, la Subprefectura provincial, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional del Perú, además de personal de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial.

También formaron parte de la coordinación instituciones encargadas de servicios y atención de emergencias, entre ellas Serenazgo de Ica, Defensa Civil, la Dirección Regional de Salud (Diresa Ica), la Compañía de Bomberos, Emapica, la empresa eléctrica ElectroDunas, así como organismos supervisores como Osiptel y Osinergmin.

Como parte de las actividades, las autoridades realizaron un recorrido de inspección por los principales puntos que forman parte de la ruta procesional del Señor de Luren. Durante la visita se evaluaron las condiciones de las vías, la señalización, el orden del tránsito y otros aspectos que permitirán establecer medidas preventivas para el día de la procesión.

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