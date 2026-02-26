Con profunda devoción, la provincia de Ica conmemoró los 456 años de la llegada de su patrono, el Señor de Luren, en una serie de actividades organizadas por el Patronato de Ica y la Parroquia Santiago de Luren. El cristo moreno llegó en el año 1570.

Santo patrono

El 24 de febrero por la noche, desde las 7:30 p.m., se realizó la Serenata Criolla al Señor Crucificado de Luren en el Santuario de Luren, un homenaje que combinó música, identidad cultural y profunda espiritualidad. Más de 15 artistas locales ofrecieron su canto al Santo Patrón, elevando las expresiones de fe y devoción de los fieles congregados.

La Junta Directiva de la Hermandad del Señor Crucificado de Luren invitó a los hermanos, hermanas y a la feligresía en general a participar de la Solemne Misa en honor a los 456 años de la llegada del Señor de Luren a la ciudad. Durante la ceremonia, se destacó que “Nuestro Señor de Luren, que por amor eterno permanece con su pueblo, nos acompaña y bendice siempre nuestra querida Ica”, en palabras de los organizadores.

La misa solemne se celebró el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 7:00 p.m. en el Templo del Señor de Luren, congregando a devotos que participaron de la eucaristía y de los actos religiosos en homenaje al Santo Patrón.

Estas celebraciones reflejan la profunda fe de los iqueños y su compromiso con la tradición, reafirmando la importancia cultural y espiritual del Señor de Luren en la historia de la ciudad.

Cabe señalar que, el historiador José López Melgar, mostró el documento de compra del Cristo de Luren, que realizó fray Francisco de Madrigal por 1,200 reales (moneda de la época) quien trajo a la imagen, el cual estaba dentro de un cajón de madera que había sido recuperado de una nave que había naufragado.

