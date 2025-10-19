En el marco de la tradicional festividad en honor al Señor de Luren, el Gobernador Regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, ha ofrecido un sudario como muestra de fe y devoción al Cristo Moreno, símbolo de esperanza y unidad para el pueblo iqueño.

Devoción al cristo moreno

Este significativo gesto se suma al homenaje institucional. Asimismo, se anunció la entrega de 10 mil estampas a los fieles devotos que acompañen esta emblemática celebración religiosa.

Cabe destacar que mañana, lunes 20 de octubre, a las 7:00 p.m., se dará inicio al masivo recorrido procesional del Señor de Luren por diversas calles y avenidas de la ciudad de Ica, una manifestación de fe que se extenderá por más de 16 horas. El ingreso de la sagrada imagen a su santuario está previsto para el martes 21 de octubre, al mediodía.

