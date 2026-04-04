Ica volvió a convertirse en el epicentro de una de las expresiones religiosas más importantes del sur del país, con la masiva participación de fieles en las actividades centrales de Semana Santa, encabezadas por la tradicional bajada y procesión del Señor de Luren.

Semana Santa

Las celebraciones se iniciaron de manera más significativa y con mayor participación de fieles, el Jueves Santo con el acto litúrgico del lavado de pies en el santuario del Señor de Luren, una ceremonia que recordó el mensaje de humildad y servicio al prójimo. Decenas de asistentes participaron en este rito, considerado uno de los momentos más simbólicos del calendario católico.

El Viernes Santo (3 de abril), marcó el punto más alto de la jornada religiosa con la tradicional bajada del Señor de Luren, realizada desde las 7:00 de la mañana. Desde horas de la madrugada, e incluso desde la noche anterior, cientos de fieles formaron extensas filas para ingresar al templo y asegurar un lugar en la ceremonia.

El descenso de la venerada imagen, desde su imponente cruz de ónix, se realizó en un ambiente de profundo recogimiento, acompañado por cánticos religiosos y música solemne. El acto fue presidido por el párroco de Luren. padre José Luis Santa Cruz, con autoridades locales, integrantes de la Hermandad del Señor Crucificado de Luren y una multitud de devotos.

La emoción fue evidente entre los asistentes, muchos de los cuales acudieron en familia o tras largos viajes desde otras regiones. Durante la ceremonia, los fieles llevaron diversos objetos religiosos, como cuadros, algodones y romero, para recibir la bendición. Por motivos de conservación, únicamente se permitió el contacto con el sudario de la imagen.

Los testimonios recogidos reflejan la profunda conexión espiritual que genera esta tradición. Una devota, con más de seis décadas de participación, expresó: “Tenemos que tener mucha paz, estamos de duelo por la muerte del Señor. Vengo desde hace 64 años venerando al Señor de Luren. Invito a las nuevas generaciones, a los jóvenes; toda mi familia es devota, soy de Ica”.

Por su parte, un visitante proveniente del Callao señaló: “Vengo desde Lima, del Callao. Desde hace 20 años vengo a visitar al Señor de Luren, a pedir por la salud y por la familia, el señor es muy milagroso, también lo acompañaré en su procesión”.

Otra fiel destacó la importancia de mantener viva la tradición religiosa: “Visito al Señor de Luren por más de 40 años. El mensaje es que siempre vengamos a misa y también acompañemos en la procesión”.

La celebración congregó a devotos procedentes de diversas regiones como Ayacucho, Lima y Arequipa, así como de provincias cercanas como Chincha, Nasca, Palpa y Pisco, que en su mayoría elevaban rezos pidiendo por salud, trabajo y otros, reafirmando el carácter masivo y descentralizado de esta manifestación de fe.

Recorrido procesional

En paralelo, la Región Policial Ica desplegó un operativo de seguridad para garantizar el orden durante las actividades. La ceremonia contó con la presencia del jefe de la Región Policial Ica, general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, mientras efectivos resguardaban tanto el interior del templo como las zonas aledañas.

Las actividades continuaron la noche de ayer Viernes Santo con el inicio del recorrido procesional del Señor de Luren por las principales calles de la ciudad, incluyendo vías como Nasca, Piura, Cutervo y San Martín, extendiéndose durante la madrugada y la mañana del sábado. El retorno al santuario está previsto para las 11:00 de la mañana de hoy, acompañado de una misa y el ingreso solemne de la imagen a las 12:00 del mediodía.

Durante toda la jornada, brigadas de salud del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres (CPCED) y de la Red de Salud Ica permanecieron en alerta, brindando atención médica oportuna, principalmente a adultos mayores afectados por descompensaciones. Asimismo, voluntarios de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Ica apoyaron en las labores de prevención y asistencia.

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