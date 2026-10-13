En el marco de las celebraciones del Mes Morado, el Museo y Centro de Interpretación del Santuario del Señor de Luren abrió sus puertas para recibir a los fieles y visitantes interesados en conocer la historia, las reliquias y las tradiciones del Santo Patrono de Ica. José López Melgar, director del museo, destacó la importancia de este espacio cultural y religioso, cuya temporada de atención se desarrolla del 8 al 25 de octubre.

Patrimonio religioso

López Melgar explicó que el museo permite conocer la relación histórica entre el Señor de Luren y la población iqueña, así como los acontecimientos que marcaron la trayectoria del santuario. “Es un Cristo que nos ha acompañado eternamente a los iqueños, desde todos los capítulos de la historia, de los incendios, de la guerra con Chile, la sequía, las inundaciones; siempre ha estado el Cristo de Luren con su pueblo”, expresó.

La exposición está distribuida en tres espacios que reúnen información sobre la historia de Ica, el desarrollo del culto y la construcción del santuario. Entre las piezas que pueden apreciarse figuran sudarios y la cruz original vinculada al incendio de 1918. El recorrido también aborda las consecuencias del terremoto de 2007 y cuenta con recursos audiovisuales y guías especializados.

Durante la entrevista, López Melgar también compartió algunos relatos relacionados con el Señor de Luren, como la conocida leyenda del burrito que se habría detenido durante su traslado y que los devotos interpretaron como un designio divino. Asimismo, recordó la historia popular del misterioso trabajador que habría participado en la construcción de la cúpula del santuario.

El museo atiende por las tardes, de 5:30 p. m. a 9:30 p. m., y cada recorrido dura aproximadamente entre 35 y 40 minutos. También se reciben reservas por las mañanas para colegios e instituciones educativas, a través de la parroquia o las redes sociales del centro. Los niños menores de 12 años ingresan gratis en los recorridos vespertinos si están acompañados por un adulto, mientras que los estudiantes pueden acceder por S/ 5 en las visitas matutinas.

Finalmente, el director invitó a las familias iqueñas, estudiantes y visitantes de otras regiones a conocer este espacio ubicado en la calle Piura, cuadra 7, a espaldas del Santuario del Señor de Luren. “Invitamos a que vengan todos los familiares, todos los devotos de todas partes del mundo, a que vengan a conocer este lugar”, señaló López Melgar, quien remarcó que la iniciativa busca fortalecer tanto la fe como el sentido de pertenencia. “Hay que ganar cariño por lo nuestro, hay que ganar identidad por lo nuestro”, concluyó.

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