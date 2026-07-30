El Santuario del Señor de Luren, uno de los principales símbolos religiosos de la región Ica, recibió a miles de fieles y turistas durante el feriado largo por Fiestas Patrias, consolidándose como uno de los destinos más visitados de la provincia.

Turismo nacional

Desde tempranas horas, familias, peregrinos y visitantes nacionales llegaron hasta el templo para participar en actividades religiosas, elevar oraciones y recorrer uno de los principales atractivos históricos y culturales de la ciudad.

La masiva concurrencia forma parte del importante movimiento turístico que experimenta la región durante las celebraciones por el aniversario patrio, periodo en el que se espero la llegada de hasta 130 mil visitantes, según las proyecciones de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur).

De acuerdo con las estimaciones de la entidad, alrededor del 90 % de los turistas corresponde al mercado nacional, principalmente procedente de Lima y de otras regiones del país, mientras que el porcentaje restante pertenece al turismo extranjero.

Además del Santuario del Señor de Luren, los visitantes aprovechan su estadía para recorrer otros destinos emblemáticos de la provincia de Ica, como la laguna de Huacachina, el caserío de Cachiche, las bodegas vitivinícolas y diversos espacios gastronómicos.

Las proyecciones oficiales indican que la provincia de Ica recibiría entre 30 mil y 40 mil turistas durante el feriado, mientras que Pisco concentraría la mayor afluencia, con aproximadamente 60 mil visitantes, atraídos por la Reserva Nacional de Paracas, las Islas Ballestas y otros atractivos turísticos.

La llegada masiva de turistas representa un importante impulso para la economía regional, beneficiando a hoteles, restaurantes, agencias de viajes, operadores turísticos, transportistas y pequeños emprendedores que aprovechan el incremento de la demanda durante estas fechas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO