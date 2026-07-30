Un incendio de grandes proporciones destruyó la madrugada de este jueves un depósito clandestino de madera ubicado en el parque industrial Pariachi, en el distrito limeño de Ate, causando pérdidas materiales y dejando a varias familias afectadas.

La emergencia, reportada a las 2:11 a. m., movilizó a 10 unidades y 21 bomberos, quienes lograron controlar el avance de las llamas y evitar que el fuego se extendiera a inmuebles aledaños.

El siniestro ocurrió a la altura del paradero Horacio Ceballos, entre los kilómetros 14 y 15 de la Carretera Central.

De acuerdo con la Municipalidad de Ate, el inmueble operaba de manera clandestina como depósito de madera y contaba con accesos tanto por la vía principal como por la margen del río Rímac.

El comandante de Bomberos, Pablo García, informó que el incendio afectó un área de aproximadamente 500 metros cuadrados y confirmó que no se registraron víctimas mortales ni personas heridas.

Las labores de extinción se vieron complicadas por la falta de abastecimiento continuo de agua, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de cisternas del Cuerpo de Bomberos y de Sedapal.

Asimismo, los equipos de emergencia coordinaron el ingreso de maquinaria pesada para remover los escombros y extinguir los focos de calor que permanecían activos.

Según los vecinos, dentro del predio existían alrededor de 60 lotes donde residían varias familias, muchas de las cuales perdieron gran parte de sus pertenencias a causa del incendio.

De acuerdo a un reporte de América Noticias, algunos afectados señalaron que el fuego habría sido provocado por presuntos extorsionadores que desde hace años amenazan a comerciantes y ocupantes de la zona.

La Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos aun no confirmaron esa hipótesis de manera oficial y precisaron que las causas del siniestro serán determinadas por las investigaciones y pericias correspondientes.