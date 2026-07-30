El uso del equipo escáner o máquina de rayos X por parte de la Aduana en la frontera con Chile ha permitido en cinco días la detección de dos cargamentos de celulares de alta gama en compartimientos especiales o “caletas” de vehículos procedentes de Chile. El 22 de julio (miércoles) se descubrió 123 equipos móviles ocultos cerca del tanque de combustible del automóvil marca Ford de placa Z3K-277 conducido por Rubén Aguilar Valencia (41), y el lunes 27 (víspera del 205 aniversario de la independencia del Perú) se encontró 98 celulares en el vehículo D0T-572.

Último hallazgo

Sobre el hallazgo de contrabando de celulares el 27 de julio, ese mediodía el automóvil marca Chrysler color gris de placa D0T-572 conducido por Miguel Aguilar Flores (52) llegó al complejo fronterizo Santa Rosa procedente de Chile. El vehículo al ser sometido a un control con el equipo escáner, que es una inspección de tecnología basada en rayos X, se detectó la mercancía ilícita, consistentes en cajas rectangulares con celulares de diferentes marcas y modelos que estaban acondicionadas en las “caletas”.

Usan herramientas

El personal de la Aduana solicitó la presencia policial para revisar a profundidad el vehículo intervenido, contando para ello con logística consistente en herramientas (sierra eléctrica y llaves milimétricas) para abrir los compartimientos especiales y retirar los celulares.

Equipos modernos

Del vehículo D0T-572 se logró extraer lo siguiente: 37 celulares marca Iphone 17 Pro Max, 19 celulares Samsung Galaxy A56 5G, 14 equipos Iphone 17 Pro, 10 celulares marca Poco F8 Ultra, 10 celulares Samsung Galaxy S25 Ultra y ocho equipos Samsung Galaxy S26 Ultra, haciendo un total de 98.

Vehículo empleado para el hecho delictivo fue internado en el depósito de la Aduana

Interviene fiscal

Del hecho se comunicó al fiscal especializado en delitos aduaneros Juan Coya Ponce, quién dispuso la detención preliminar de Miguel Aguilar Flores (52), natural de Puno y con residencia en la asociación San Carlos en el distrito Gregorio Albarracín, quién era el conductor y dueño del vehículo donde se trasladaba esa mercadería de procedencia extranjera y sin la documentación legal.

Policía Fiscal

Tras el registro vehicular y hallazgo de 98 celulares de alta gama, se procedió con la incautación de los equipos móviles y el auto D0T-572, mientras Aguilar fue puesto a disposición de la Policía Fiscal para ser investigado por presunto delito de contrabando.

Ayer se conoció que la mercancía consistente en celulares incautada el 27 de julio tendría un valor superior a los 100 mil dólares.