Autoridades de Perú y Ecuador participaron de una ceremonia y desfile en el Puente Internacional que divide ambos países, en el distrito de Suyo, Ayabaca, en conmemoración por el 205 aniversario de la Independencia de nuestro país.

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Al evento asistieron la Policía y el Ejército de ambas naciones, así como estudiantes de los colegios del cantón de Macará y del distrito de Suyo, quienes desfilaron en el puente ante los aplausos de los ciudadanos que se congregaron en el lugar.

Además, las autoridades rindieron un homenaje a sus pares peruanos e indicaron queencuentro fortalece los vínculos de confianza y hermandad entre ambos ejércitos, promoviendo el compromiso conjunto con la paz, la integración y la cooperación en beneficio de nuestros pueblos.